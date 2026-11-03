Kicillof cuestionó el ajuste de Milei y defendió la universidad pública en un encuentro con la UTN

El gobernador bonaerense se reunió con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, y decanos de 30 facultades regionales. También participaron Jorge Ferraresi y autoridades provinciales.

El gobernador Axel Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei hacia las universidades públicas y reclamó fortalecer el financiamiento de la educación superior, la investigación científica y la industria. Lo hizo durante un encuentro con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, y los decanos de sus 30 facultades regionales.

La reunión se realizó en la sede de la UTN, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó también con la participación del dirigente Jorge Ferraresi y funcionarios bonaerenses. Durante la jornada, la universidad otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Adolfo Pérez Esquivel.

En su intervención, Kicillof apuntó contra la administración nacional y sostuvo que el escenario para las universidades se volvió crítico desde la llegada de Milei al Gobierno.

“Desde la llegada de Javier Milei, el escenario es crítico: tenemos un Gobierno nacional que se fijó el objetivo de destruir el Estado y, en particular, la universidad pública”, afirmó.

El mandatario bonaerense también defendió la articulación entre el sistema universitario y la gestión provincial. Según planteó, incorporar capacidades académicas y de investigación permite mejorar las respuestas del Estado frente a las demandas de la población.

El financiamiento universitario y el rol del Estado

El rector de la UTN, Rubén Soro, respaldó la necesidad de sostener la inversión en educación superior y advirtió sobre las consecuencias de la falta de recursos para el funcionamiento del sistema.

“Estamos convencidos que la universidad pública no es un gasto, sino una inversión social, productiva, científica, democrática y una herramienta de transformación de la realidad”, expresó.

Soro también vinculó el financiamiento con las condiciones laborales y la continuidad de la investigación científica. “No hay investigación sostenida sin financiamiento, ni sistema universitario de calidad si los salarios docentes y no docentes se derrumban día a día”, agregó.

Las definiciones del rector apuntaron así a dos cuestiones centrales: los recursos necesarios para sostener la actividad académica y científica, y la situación salarial de quienes trabajan en las universidades.

Ferraresi planteó la relación entre universidad e industria

Por su parte, Jorge Ferraresi puso el foco en el vínculo entre la educación superior y el desarrollo productivo. El dirigente cuestionó las políticas nacionales hacia el sector industrial y sostuvo que el sistema universitario debe recuperar un papel central en la generación de conocimiento aplicado a la producción.

“Hoy vemos con preocupación cómo las políticas nacionales castigan al sector industrial, haciendo perder el sentido productivo de la educación superior: por eso tenemos el enorme desafío de volver a tener un Gobierno nacional que vincule el conocimiento universitario con una mirada productiva”, afirmó.

Kicillof también relacionó el debate universitario con los desafíos científicos, tecnológicos e industriales del país. En ese sentido, cuestionó el ajuste en educación y ciencia y planteó la necesidad de impulsar una nueva etapa de desarrollo.

“En un mundo que atraviesa transformaciones geopolíticas y tecnológicas, la Argentina está ajustando en educación y ciencia, desaprovechando grandes oportunidades para nuestro futuro”, sostuvo.

Y concluyó: “Nuestra tarea es ponerle fin a esta pesadilla y empezar una nueva etapa que ponga al país a la altura de los desafíos internacionales, con políticas industriales, desarrollo científico y una firme defensa de nuestra soberanía”.

Los decanos de las 30 facultades regionales de la UTN

Del encuentro participaron los decanos de las regionales de Avellaneda, Luis Garaventa; Bahía Blanca, Alejandro Staffa; Buenos Aires, Guillermo Olivetto; Chubut, Diana Bohn; Concepción del Uruguay, Martín Eduardo Herlax; Concordia, Fabián Andrés Avid; Córdoba, Federico Olivo Aneiros; Delta, Raúl Retrive; General Pacheco, Enrique Vera; Haedo, Carlos Salvador; La Plata, Fabio Romani; La Rioja, José Nieto; Mar del Plata, Fernando Scholtus; Mendoza, José Balacco; Neuquén, Patricia González; Paraná, Alejandro Carrere; Rafaela, Oscar David; Reconquista, Brian Moschen; Resistencia, Walter Gustavo Morales; Rosario, Rubén Ciccarelli; San Francisco, Alberto Toloza; San Nicolás, Nicolás Avetta; San Rafael, Ángel Ismael Quiles; Santa Cruz, Sebastián Puig; Santa Fe, Alejandro Toffolo; Tierra del Fuego, Francisco Álvarez; Trenque Lauquen, Patricio Picco; Tucumán, Rubén Egea; Venado Tuerto, Jorge Aníbal Rena; y Villa María, Gaspar Cena.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padin; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar.

Por parte de la UTN participaron el vicerrector Haroldo Avetta, el secretario de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero, y la secretaria de Género, Accesibilidad y Derechos Humanos, Gabriela Mariño.