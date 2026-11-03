Sin Messi y con caras nuevas: Scaloni presentó la lista de la Selección argentina para noviembre

La convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica marca la primera lista después de la despedida de Lionel Messi. Aaron Anselmino y Mariano Troilo aparecen entre las novedades, mientras que Gonzalo Montiel vuelve al plantel.

La Selección argentina tendrá dos amistosos en noviembre con una convocatoria que combina caras nuevas, regresos y ausencias de peso. Lionel Scaloni presentó una lista sin Lionel Messi, en la primera citación posterior al partido que el capitán disputó ante Benín, y sumó a los defensores Aaron Anselmino y Mariano Troilo como algunas de las principales novedades.

El plantel se prepara para enfrentar a Uruguay el 13 de noviembre, en la cancha de Boca Juniors, y a Costa Rica el día 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La convocatoria también incluye el regreso de Gonzalo Montiel, que vuelve a integrar el seleccionado después de quedar afuera de los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. En cambio, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no aparecen en la nómina.

Los nuevos nombres y los regresos de la convocatoria

Una de las novedades es Aaron Anselmino, defensor de 21 años surgido de Boca y actualmente en Chelsea. Su citación llega después de un período con poca continuidad y problemas físicos.

El entrenador de su equipo, Xabi Alonso, había advertido sobre su situación el 30 de octubre: “Todavía no está disponible. Ha tenido algunos problemas, algunas lesiones, y tardará algunas semanas en estar completamente recuperado. Debemos ser prudentes con él, ya que ha tenido varios problemas, así que aún no está listo”.

También fue convocado Mariano Troilo, defensor que todavía no debutó con la camiseta argentina y que viene de encadenar nueve titularidades consecutivas en Parma.

En el caso de Montiel, su regreso representa una de las reincorporaciones de la lista. El lateral de River vuelve a estar entre los elegidos por Scaloni después de las últimas ausencias.

La nómina incluye además a varios futbolistas jóvenes que empiezan a ganar espacio en el seleccionado, entre ellos Nicolás Paz, Agustín Giay, Matías Soulé, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Santiago Castro.

Dibu Martínez fue convocado pese a su lesión

La presencia de Emiliano “Dibu” Martínez también genera atención. El arquero sufrió una fractura de maxilar después de un choque durante el partido entre Chelsea y Everton, pero manifestó su intención de sumarse a la delegación para la doble fecha.

El propio Martínez explicó que su participación dependerá de cómo evolucione y de las posibilidades de atajar durante alguno de los encuentros.

“El plan es ir a la doble fecha. Voy a atajar, no sé en qué partido. Depende el contacto. Hablé con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros) y Scaloni, mi idea es ir”, expresó.

Entre las ausencias por cuestiones físicas también se encuentran Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión en los flexores del muslo izquierdo y tendría un período de recuperación estimado de entre cuatro y seis semanas, además de Cristian “Cuti” Romero y Nicolás González, que continúan con sus procesos de recuperación.

Los amistosos que tendrá Argentina en noviembre

La Selección afrontará dos compromisos ante rivales que también atraviesan cambios en sus respectivos planteles y cuerpos técnicos.

El primer encuentro será frente a Uruguay, el 13 de noviembre, en la cancha de Boca Juniors. El seleccionado uruguayo llega a esta etapa con Diego Forlán como entrenador interino, luego de la salida de Marcelo Bielsa.

El segundo partido será ante Costa Rica, el 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El equipo centroamericano tendrá como nuevo entrenador a Bryan Ruiz, quien convocó a Keylor Navas después de la salida de Fernando Batista.

Los dos encuentros servirán para que Scaloni evalúe alternativas y nuevos nombres en una convocatoria que, por primera vez desde el último partido de Messi con Argentina, no incluye al capitán.

La lista completa de convocados de Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea FC), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Román Vega (FC Zenit), Aarón Anselmino (Chelsea FC), Leonardo Balerdi (AS Roma), Mariano Troilo (Parma), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Lisandro Martínez (Manchester United), Agustín Giay (Palmeiras) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea FC), Alexis Mac Allister (Liverpool FC), Enzo Fernández (Manchester City), Matías Soulé (AS Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Gianluca Prestianni (Benfica), Juan Manuel López (Palmeiras), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Castro (AS Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907) y Thiago Almada (River Plate).