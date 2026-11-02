San Fernando anunció nuevos subsidios para los 22 centros de jubilados del distrito

La ayuda económica estará destinada al pago de servicios y a la realización de refacciones en las sedes. Eva Andreotti comunicó la medida durante un encuentro con representantes de las instituciones.

El Municipio anunció una nueva asistencia económica para las instituciones de personas mayores del distrito. El aporte estará destinado a afrontar gastos de funcionamiento y mantener las sedes donde se desarrollan actividades culturales y deportivas.

Los 22 centros de jubilados de San Fernando recibirán un nuevo subsidio municipal para afrontar los gastos de sus instituciones. La asistencia fue anunciada a fines de octubre por la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, durante un encuentro con autoridades de las entidades.

El aporte podrá utilizarse para el pago de servicios y la realización de refacciones en los edificios. La medida se suma al acompañamiento que el Municipio realiza a estas instituciones, que organizan talleres culturales y deportivos y funcionan como espacios de encuentro para miles de personas mayores.

Eva Andreotti destacó el trabajo de las instituciones

Durante el encuentro, que incluyó un agasajo y un bingo familiar, Andreotti agradeció la tarea que llevan adelante los centros y destacó su función dentro de los barrios.

“Queremos agradecer todo el trabajo que hacen, más en estos tiempos tan difíciles”, expresó la funcionaria. También señaló la importancia de estos espacios para la vida comunitaria: “Son muy importantes sus instituciones, el lugar que tienen para dar alegría, saber qué le pasa al vecino, al amigo que está al lado. Queremos demostrarles todo nuestro orgullo”.

Al referirse al destino de la asistencia, la secretaria sostuvo que esperan que el subsidio permita aliviar los gastos de las entidades, especialmente los vinculados con los servicios.

“Esperamos que el subsidio les sirva para darles una mano con los servicios. Han trabajado muchísimo por esta Argentina y hay que tener en cuenta sus valores, y que sean hoy transmisores de volver a las buenas costumbres, que decir barbaridades o faltas de respeto nos dé vergüenza y poder vivir en comunidad”, enfatizó.

La funcionaria también reconoció el papel de las personas mayores como transmisoras de valores y pautas de convivencia, en el marco del trabajo que desarrollan las instituciones en San Fernando.