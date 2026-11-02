El Polideportivo Zabala cumplió 15 años como punto de encuentro de los vecinos de Benavídez

El espacio deportivo de Benavídez celebró su aniversario con actividades musicales, reconocimientos a familias históricas y testimonios de quienes concurren desde hace años. Gisela Zamora acompañó el encuentro.

Para algunos es el lugar donde practican deporte; para otros, un espacio de encuentro que forma parte de su vida cotidiana desde hace años. El Polideportivo Zabala, ubicado en Benavídez, cumplió 15 años y celebró el aniversario junto a vecinos, familias y personas que participan habitualmente de sus actividades.

Uno de los testimonios que reflejó ese sentido de pertenencia fue el de Zoe, una joven que concurre al establecimiento y que definió el vínculo con el lugar como algo familiar: “Para nosotros el Poli es una familia y de esa manera lo tomamos; es mi segunda casa”.

También participó José Godoy, vecino que asiste al polideportivo desde sus comienzos. “Vengo al Polideportivo desde que se inició, paso muchísimo tiempo en este lugar. Esto significa algo muy lindo tanto para las personas mayores como para los niños”, expresó durante la celebración.

Una celebración con reconocimientos y actividades

El aniversario tuvo lugar durante la noche e incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa, presentaciones musicales y números coreográficos protagonizados por personas que concurren habitualmente al predio.

Además, se entregaron diplomas a las familias con mayor trayectoria en la institución y se reconoció a vecinos por su recorrido dentro del espacio deportivo. La jornada terminó con el tradicional cumpleaños y una torta para celebrar los 15 años.

La secretaria de Educación y Promoción Social de Tigre, Gisela Zamora, acompañó el encuentro y destacó el trabajo de los profesores y el papel de estos espacios en la construcción de vínculos entre los vecinos.

“Creemos que está es un área que debemos seguir fortaleciendo porque da valores y crea relaciones y vínculos fuertes”, señaló. También destacó el compromiso del equipo docente: “Quiero destacar, además, el compromiso de todas y todos los profesores que cada día brindan un amor que es admirable y hay que resaltar”.

Un espacio para distintas generaciones

La subsecretaria de Deporte, Natalia Gómez, también se refirió a la importancia de estos establecimientos para la comunidad y señaló que en el Zabala participan personas de distintas edades.

“Los vecinos compartieron un encuentro para que puedan mostrar lo que hacen durante el año. Aquí, como en todos los centros deportivos, concurren desde niños hasta adultos mayores que puedan realizar distintas prácticas y hacer comunidad, como lo marca nuestro intendente Julio Zamora”, manifestó.

La celebración de los 15 años del Polideportivo Zabala reunió así a quienes forman parte de su actividad cotidiana y a familias que mantienen un vínculo de larga data con la institución. Más allá de las presentaciones y los reconocimientos, los testimonios de sus asistentes dejaron en evidencia el lugar que ocupa el espacio en la vida de los vecinos de Benavídez.