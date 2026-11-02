Boulogne: las obras en los Barrios Ferroviarios entran en su etapa final

Los trabajos de infraestructura pluvial y vial en Nueva Esperanza, Santa Rosa y Villa Ruedita están en su etapa final. El Municipio de San Isidro estima que estarán terminados antes de fin de año.

Los trabajos de infraestructura pluvial y vial en los Barrios Ferroviarios de Boulogne se encuentran en la etapa final y el Municipio de San Isidro estima que estarán terminados antes de fin de año. Las intervenciones incluyen mejoras en el drenaje, preparación de calles para su pavimentación y construcción de veredas en Nueva Esperanza y Villa Ruedita.

En Nueva Esperanza, las tareas se concentran en las calles Piedrabuena 1, 2, 3 y 4, además de Wilde. Allí se están completando los trabajos hidráulicos sobre Wilde, donde se instalaron cañerías de hormigón armado. Una vez finalizada esta etapa, todo el barrio quedará conectado a la red de captación pluvial.

El proyecto también contempla la construcción de cordones y veredas de cemento alisado, junto con la preparación de las calles para recibir pavimento. Según lo previsto, en los próximos días comenzará la pavimentación de Piedrabuena 1, una intervención que apunta a mejorar el acceso al barrio.

Qué trabajos se realizan en Villa Ruedita

En Villa Ruedita, las obras comprenden la instalación de cañerías pluviales sobre Pasaje del Sol. La finalización de esta etapa permitirá avanzar posteriormente con la pavimentación y la construcción de veredas en todo el barrio.

Las intervenciones forman parte de un proyecto de integración urbana que abarca también a Santa Rosa, aunque la información difundida no especifica cuáles son los trabajos previstos o ejecutados en ese sector.

Las obras habían retomado su actividad en junio de 2025. El objetivo de las intervenciones es mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y las condiciones de circulación, mediante infraestructura hidráulica y vial en los barrios que integran el sector ferroviario de Boulogne.