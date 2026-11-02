Jubilados porteños pueden viajar gratis en subte con solo presentar el DNI

El nuevo sistema del Gobierno porteño permite validar el beneficio directamente en los molinetes habilitados. Quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite para utilizar esta modalidad.

Los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires ya pueden utilizar su Documento Nacional de Identidad para viajar gratis en el subte, sin necesidad de presentar la tarjeta SUBE ni utilizar una aplicación. El nuevo sistema permite validar el beneficio directamente en los molinetes habilitados, una vez completado y aprobado el trámite correspondiente.

La modalidad comenzó a funcionar este lunes y está dirigida a jubilados que residan en la Ciudad y perciban ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. También comprende a pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó la puesta en marcha del sistema y destacó la simplificación del acceso al transporte gratuito.

“Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”, afirmó.

Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad que vivan en la Ciudad de Buenos Aires y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo.

Para solicitarlo, los interesados deben completar un formulario disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño:

Trámite para obtener el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados

La gestión también puede realizarse presencialmente, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las distintas sedes comunales.

Al momento de presentar la solicitud, se deben informar datos personales como nombre, domicilio, CUIL y teléfono. Además, hay que adjuntar una fotografía del DNI y del último recibo de haberes.

Otro de los requisitos es declarar que no se perciben otros ingresos de ninguna naturaleza, aparte de los haberes previsionales informados.

Cómo se utiliza el DNI en los molinetes

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios reciben una notificación por WhatsApp. Desde ese momento pueden utilizar el DNI como medio de validación en los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte.

La nueva modalidad también está disponible para quienes ya cuentan con el boleto gratuito vigente a través de otros mecanismos, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

De esta manera, el sistema permite acceder al beneficio sin depender exclusivamente de una tarjeta de transporte o de una aplicación móvil, aunque su utilización está limitada a los validadores habilitados.

El objetivo del nuevo sistema

Jorge Macri vinculó la incorporación del DNI con el proceso de modernización del transporte público porteño.

“Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión”, sostuvo el jefe de Gobierno. También mencionó la inversión destinada a renovar el subte y la construcción de la futura Línea F, que definió como “la obra de infraestructura más importante del país”.

La implementación apunta a reducir trámites y facilitar el uso cotidiano del boleto gratuito para los adultos mayores que reúnen las condiciones establecidas.