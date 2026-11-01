Iglesias evangélicas de San Isidro salieron a las calles con actividades, música y mesas de oración

Decenas de fieles participaron del encuentro en Plaza Yrigoyen, con representantes de distintas congregaciones del distrito. También hubo mesas de oración, juegos para chicos y actividades de difusión en la zona céntrica y la estación del ferrocarril Mitre.

Decenas de fieles de distintas congregaciones participaron del encuentro en el centro del distrito. Hubo música en vivo, juegos para chicos, mesas de oración y distribución de folletería en distintos puntos de la ciudad.

Las comunidades evangélicas de San Isidro llevaron la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes a distintos espacios del distrito. El encuentro principal se realizó este sábado 31 de octubre en la Plaza Yrigoyen, donde decenas de fieles de diferentes congregaciones participaron de una jornada bajo el lema «Unidos por la Familia».

La actividad no se limitó al acto central. También se instalaron mesas de oración en la zona céntrica, se organizaron juegos para niños y hubo música en vivo. Además, integrantes de las iglesias entregaron folletería y separadores de libros a quienes transitaban por lugares de circulación habitual, como las paradas de colectivos y la estación del ferrocarril Mitre.

Una celebración con participación de distintas congregaciones

En Plaza Yrigoyen, pastores, líderes y referentes de las iglesias locales encabezaron el encuentro, que contó con la presencia del subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Municipio, Lucas Prato Schoor, y del pastor Enrique Cruz, integrante de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), entre otras autoridades.

La jornada incluyó un momento musical y oraciones por las autoridades, los niños, los jóvenes, las familias y las personas más necesitadas. El cierre estuvo a cargo del pastor Alberto Serfas, quien compartió una reflexión basada en la Palabra de Dios.

Entre las congregaciones participantes estuvieron la Iglesia Anglicana de Martínez, Avivamiento SI y Casa de Dios de Villa Adelina, Castillo del Rey de Boulogne, Centro Cristiano Betel y Centro Cristiano Vida de San Isidro, la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista de San Isidro y la Iglesia El Faro de Martínez.

También participaron la Iglesia Cristiana de San Isidro, Iglesia Cristiandad de Beccar, Iglesia Cuadrangular Las Columnas de San Isidro, Iglesia Evangélica Bautista Luz y Camino de Vida de Martínez, Iglesia Jesucristo es el Camino y Misión Cristiana de Boulogne, Iglesia Otro Nivel sin adicciones del Ministerio Jesed de San Isidro e Iglesia Sembrando Vida de Acassuso.

El origen de la fecha que conmemoran las iglesias

El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes se celebra cada 31 de octubre en referencia a la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero en 1517. Aquel movimiento marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo al reafirmar la centralidad de las Escrituras y la salvación por gracia mediante la fe.

En Argentina, la fecha fue incorporada al calendario oficial a través de la Ley 27.741, sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional e instituida formalmente hace dos años.

La conmemoración representa para las comunidades evangélicas una oportunidad para renovar su compromiso con la difusión del Evangelio y el servicio a la sociedad.