La visita del papa León XIV: preparan un operativo especial en Palermo con pantallas y sonido

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron el Monumento a los Españoles, donde avanzan los trabajos para los encuentros del lunes 9 y martes 10. Habrá pantallas y sonido desde Olleros para que más personas puedan seguir las actividades.

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron el Monumento a los Españoles, donde avanzan los trabajos para la misa y la Vigilia de los Jóvenes del lunes 9 y martes 10. Nación y Ciudad coordinan la organización, con participación de la provincia de Buenos Aires.

La llegada del papa León XIV tendrá dos jornadas centrales en Palermo y requerirá un operativo de organización que involucra a distintas jurisdicciones. En ese marco, Karina Milei y Jorge Macri recorrieron el sector del Monumento a los Españoles, donde se desarrollan los preparativos para la misa del lunes 9 y la Vigilia de los Jóvenes del martes 10.

Uno de los dispositivos previstos apunta a ampliar el espacio desde el que se podrán seguir las actividades. Según adelantó el jefe de Gobierno porteño, desde Olleros hasta el Monumento a los Españoles habrá pantallas y equipos de sonido para que quienes no consigan ubicarse cerca del escenario puedan disfrutar de los encuentros.

La organización también contempla la coordinación entre las áreas de seguridad, Culto y Jefatura de Gabinete de Nación y Ciudad, además del trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires para acompañar el desplazamiento del Papa cuando salga de la capital.

El pedido de disculpas por las molestias y el operativo conjunto

Durante la recorrida, la secretaria general de la Presidencia destacó el trabajo entre las distintas jurisdicciones y reconoció las complicaciones que los preparativos pueden generar para quienes viven y circulan por la Ciudad.

“Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos, en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo. Y quería pedirles disculpas a los porteños, sé las molestias que esto causa. Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”, expresó Karina Milei.

Por su parte, Jorge Macri remarcó la coordinación entre los equipos nacionales y porteños, y mencionó también la articulación con la provincia de Buenos Aires.

“Venimos trabajando en equipo de manera excepcional, con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de Presidencia. También coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad”, señaló.

El jefe de Gobierno también hizo referencia a la dimensión del acontecimiento y a las molestias que pueden ocasionar los trabajos en la zona.

“Queremos pedirles disculpas a los vecinos, pero es importante que cada uno tome dimensión de lo que está ocurriendo: después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy. Lo queremos armar para que todo el mundo pueda disfrutarlo”, sostuvo.

Pantallas, seguridad y dos jornadas de actividades

La previsión de recibir a una importante cantidad de personas fue uno de los puntos destacados por el jefe de Gobierno, quien planteó que el objetivo es que tanto la misa como la vigilia se desarrollen con tranquilidad y seguridad.

“El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, indicó Jorge Macri.

Y agregó: “Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional”.

De la recorrida participaron, por el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

En representación de la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.