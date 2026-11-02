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Tigre

Tigre realizó controles mamarios y jornadas de prevención por el Octubre Rosa

Tigre realizó controles mamarios y jornadas de prevención por el Octubre Rosa
Durante las jornadas realizadas en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó también hubo charlas sobre nutrición, kinesiología y salud mental, además de testimonios de pacientes.

El Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó fue sede de actividades de concientización sobre el cáncer de mama, con controles mamarios, entrega de turnos médicos y encuentros destinados a pacientes y la comunidad hospitalaria.


Las jornadas de Octubre Rosa en Tigre incluyeron distintas instancias de prevención y acompañamiento para mujeres que atraviesan o atravesaron un cáncer de mama. Entre las acciones realizadas se encontraron controles mamarios y la asignación de turnos médicos.


La propuesta también contempló charlas a cargo de profesionales de distintas especialidades. Se abordó la importancia de la nutrición durante el desarrollo de la enfermedad, el trabajo de kinesiología y el cuidado de la salud mental a lo largo del proceso.


Otro de los espacios estuvo destinado a compartir experiencias. Pacientes contaron sus historias y participaron de charlas abiertas dirigidas a la comunidad hospitalaria y a vecinos y vecinas.


Las actividades se desarrollaron en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, en el marco de la campaña Octubre Rosa, que busca generar conciencia sobre el cáncer de mama.

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