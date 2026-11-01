Hindú venció al CASI y jugará la final del URBA Top 14 ante Newman

El equipo de Don Torcuato se impuso 16-12 en La Catedral, en una semifinal marcada por la paridad y la resistencia defensiva. En la definición del campeonato se medirá con Newman.

Hindú se clasificó a la final del URBA Top 14 tras vencer 16-12 al CASI en La Catedral, en San Isidro. El equipo de Don Torcuato sostuvo la diferencia en un cierre de máxima presión y ahora enfrentará a Newman en busca del título.

La semifinal se resolvió en los últimos minutos, cuando el conjunto visitante consiguió neutralizar los ataques de un CASI que buscó por todos los medios revertir el resultado. La defensa de Hindú fue determinante para conservar la ventaja y sellar el pasaje a la definición.

El partido había comenzado con un desarrollo cerrado, en el que ninguno de los dos equipos encontraba espacios para imponer su juego. Durante los primeros 25 minutos, los puntos llegaron exclusivamente mediante penales: Bautista Farisé acertó dos para Hindú, mientras que Juan Akemaier convirtió uno para el CASI y falló otro intento.

La primera diferencia importante llegó cuando Juan Bautista Torres Obeid recibió una tarjeta amarilla. Con un jugador más, Hindú aprovechó la superioridad numérica, encontró espacios en la defensa rival y llegó al try de Santino Amaya.

CASI consiguió descontar antes del descanso con otro penal de Akemaier, por lo que los primeros 40 minutos terminaron 13-6 a favor de Hindú.

Hindú resistió el avance del CASI en el segundo tiempo

En el complemento, el conjunto de San Isidro salió a buscar la remontada y achicó rápidamente la diferencia con una nueva patada acertada de su fullback. El partido ganó en intensidad y los espacios comenzaron a escasear.

La respuesta de Hindú estuvo en su defensa. Incluso cuando Bautista Farisé recibió una tarjeta amarilla y el equipo quedó temporalmente con un hombre menos, consiguió proteger su ingoal frente a los sucesivos ataques del CASI.

La Academia tuvo varias oportunidades para acercarse a la zona de anotación, pero no logró transformar esas llegadas en tries. Hindú resistió la presión y, a diez minutos del final, un intercambio de penales entre ambos pateadores dejó establecido el 16-12 definitivo.

En el tramo final, CASI insistió en busca del try que le permitiera cambiar la historia, pero chocó reiteradamente contra la defensa del equipo de Don Torcuato. Hindú soportó el asedio hasta el pitazo final y consiguió una victoria que lo depositó en la definición del campeonato.

Ahora, el conjunto de Don Torcuato tendrá por delante a Newman en la final del URBA Top 14, con el título como objetivo.