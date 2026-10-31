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Tigre

Tigre: estudiantes de la Escuela Especial 506 crearon mapas en Braille para hacer accesibles los museos

Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, mantuvieron un encuentro con integrantes de la escuela
Alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 506 desarrollaron mapas y representaciones territoriales en relieve mediante impresión 3D. La iniciativa ya se utiliza en el Museo de la Reconquista y el Museo Naval y participará de la instancia nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología en Córdoba.

Una visita a un museo dejó en evidencia una barrera que muchos visitantes no encuentran: no poder tocar ni reconocer lo que se exhibe. A partir de esa experiencia, estudiantes de la Escuela de Educación Especial N° 506 de Tigre desarrollaron “Geobraille: Puntos que Conectan”, un proyecto que utiliza impresión 3D y sistema Braille para facilitar el acceso a mapas y representaciones geográficas a personas ciegas o con baja visión.


La iniciativa ya cuenta con aplicaciones en el Museo de la Reconquista y el Museo Naval, y sus creadores consiguieron avanzar hasta la instancia nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología, que se realizará en Córdoba. El equipo está integrado por Juan Cruz Rodríguez Silva, Melody Castaño y Emilia Fruto Conde.


El origen del proyecto estuvo en una experiencia de Melody durante una visita a un museo. La directora de la escuela, Myrian Giracci, contó que aquella situación llevó a docentes y estudiantes a buscar una alternativa para que las personas con discapacidad visual pudieran interactuar con los espacios culturales.


“El proyecto surgió a partir de una visita que realizamos a un museo, cuando Melody, una de las estudiantes, expresó que estaba aburrida porque no podía tocar nada ni ver lo que había. Entonces, comenzamos a pensar cómo podíamos hacer accesible ese espacio”, relató Giracci.


Mapas en relieve para conocer los museos a través del tacto


La propuesta consiste en elaborar mapas y representaciones territoriales mediante tecnología de impresión 3D. Las piezas incorporan relieves y referencias señalizadas en sistema Braille para que las personas ciegas o con disminución visual puedan reconocer distintos elementos geográficos a través del tacto.


El trabajo también busca que los visitantes puedan orientarse durante los recorridos por los museos y acceder a contenidos que habitualmente se presentan mediante recursos visuales.


Para desarrollar la iniciativa participaron los estudiantes y las docentes Pamela Bruzzaniti y Florencia Pucca, con la colaboración de Andrés Zielinski y la articulación con instituciones educativas y culturales del distrito.


La experiencia ya se incorporó al Museo de la Reconquista y al Museo Naval, dos espacios donde la propuesta permite ampliar las posibilidades de acceso para visitantes con discapacidad visual.


De Tigre a la instancia nacional de la Feria de Ciencias


“Geobraille: Puntos que Conectan” superó las instancias distrital y regional y obtuvo una distinción en la 53.ª Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, realizada en Santa Clara del Mar.


Ese recorrido le permitió acceder a la instancia nacional, que tendrá lugar en Córdoba. Allí, los estudiantes representarán a su comunidad educativa y compartirán el desarrollo con participantes de distintos puntos del país.


Juan Cruz Rodríguez Silva expresó su emoción por haber alcanzado esta etapa y por la posibilidad de continuar difundiendo la iniciativa.


“Sé que es muy grande lo que estoy logrando y lo que voy a hacer ahora. Estoy muy emocionado por llegar a esta instancia y voy a dar todo de mí, hacer mi mayor esfuerzo y esperar que ganemos”, manifestó.


El estudiante también destacó el sentido inclusivo del proyecto: “Estoy muy contento de pertenecer a este proyecto porque está muy bueno que se puedan incluir más cosas para las personas con discapacidad y que los museos sean accesibles para quienes antes no podían disfrutarlos”.


El reconocimiento del Concejo Deliberante de Tigre


El proyecto fue declarado de Interés Legislativo y Educativo por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, en reconocimiento al trabajo de los estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Especial N° 506.


La distinción contempla tanto el desarrollo de la iniciativa como su aporte a la inclusión, la accesibilidad y la innovación educativa, además de la articulación con instituciones culturales del distrito.


En ese marco, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, mantuvieron un encuentro con integrantes de la escuela para conocer los detalles de Geobraille y su próxima participación nacional.


Gisela Zamora destacó la posibilidad de que el desarrollo llegue a otros espacios y señaló que los museos locales ya cuentan con esta herramienta para facilitar los recorridos de personas ciegas o con baja visión.


“Esto nos emociona y reafirma la importancia de seguir trabajando en políticas de accesibilidad, escuchando a las personas con discapacidad para construir un Municipio donde todos encuentren su lugar”, expresó la funcionaria.

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