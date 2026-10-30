Paseo del Bajo: los autos podrán circular de noche también durante la semana

Desde el 2 de noviembre, los vehículos livianos podrán utilizar el corredor de lunes a viernes entre las 22 y las 5. La habilitación será experimental durante 90 días y mantendrá la prohibición para motos.

La circulación por el Paseo del Bajo tendrá una nueva modalidad desde el lunes 2 de noviembre: los autos y otros vehículos livianos podrán utilizarlo también durante las noches de los días hábiles, entre las 22 y las 5. La habilitación será experimental por 90 días y ampliará las alternativas para conectar distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires sin utilizar las avenidas del centro porteño.

Hasta ahora, el corredor estaba abierto a los automóviles durante los fines de semana, desde las 22 del viernes hasta las 5 del lunes, además de los días feriados. Ese esquema seguirá vigente, pero se incorporarán las noches de lunes a viernes.

La medida permitirá aprovechar la capacidad disponible de una autopista diseñada principalmente para el transporte de cargas y los ómnibus de pasajeros. Durante la noche, la actividad logística disminuye sensiblemente y deja margen para habilitar el tránsito general sin interferir con la circulación pesada.

Qué vehículos podrán circular y cuáles son las condiciones

La apertura alcanzará a autos, utilitarios, camionetas y otros vehículos livianos. Las motos continuarán excluidas por razones de seguridad vial.

Los conductores deberán contar obligatoriamente con TelePASE, al igual que en el resto de las autopistas porteñas. La velocidad máxima permitida en el corredor es de 60 kilómetros por hora.

A partir de noviembre, la tarifa establecida para circular será de $10.978,49.

Un corredor de 7,1 kilómetros entre el norte y el sur porteño

El Paseo del Bajo conecta la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, en el norte de la Ciudad, con las autopistas Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, en el sur. Tiene una extensión de 7,1 kilómetros y dos carriles más banquina por sentido.

Su infraestructura fue concebida para mejorar la circulación de vehículos de logística y ómnibus de larga distancia, además de reducir el tránsito pesado y de micros por las arterias céntricas.

La posibilidad de utilizarlo con automóviles comenzó en 2024, cuando se habilitó la circulación durante sábados, domingos y feriados. Desde entonces, el corredor registra unos 35.000 automóviles por fin de semana y acumula más de 4,5 millones de tránsitos en los últimos 30 meses.

La ampliación horaria fue dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y AUSA (Autopistas Urbanas S.A.). Su continuidad, por el momento, tendrá carácter experimental durante los próximos 90 días.