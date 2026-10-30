El papa León XIV llegará a la Argentina: la agenda completa y los feriados

El pontífice permanecerá cuatro días en el país, entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda incluye celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, encuentros con trabajadores y jóvenes, y tres jornadas no laborables con alcances territoriales diferentes.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en una visita apostólica que incluirá misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y representantes de distintas comunidades religiosas. Su presencia también tendrá impacto en el calendario: el Gobierno nacional estableció tres feriados con diferentes alcances territoriales durante las jornadas del recorrido.

Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II estuvo en el país. La llegada de León XIV se producirá después de 39 años sin visitas papales y durante una gira latinoamericana de 11 días que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por el propio Papa en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

En el mismo mensaje, expresó: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

Qué días serán feriados por la visita del Papa

El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita mediante el decreto 1103/2026 y dispuso tres feriados con diferentes alcances geográficos.

El cronograma establecido es el siguiente:



Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el territorio nacional.

feriado en todo el territorio nacional.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.



La distribución coincide con las principales actividades previstas para cada jornada y con los desplazamientos del pontífice entre Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda de León XIV en la Argentina: día por día

Domingo 8: llegada, Casa Rosada y encuentro con autoridades

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. Su primera actividad será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada para mantener una reunión con el presidente Javier Milei.

A las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Lunes 9: misa multitudinaria y encuentro con trabajadores

La segunda jornada comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el pontífice se reunirá con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, la agenda continuará en Puerto Madero. En la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV mantendrá un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios y representantes de movimientos sociales.

Más tarde, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá a las 18:45 con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Después compartirá una cena con los obispos.

Martes 10: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

El Papa viajará a Córdoba por la mañana. El vuelo partirá de Buenos Aires a las 7:30 y llegará a las 9 al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La elección de Córdoba responde tanto a su ubicación geográfica, que facilita la participación de fieles del norte y del interior, como a su relevancia dentro de la Iglesia argentina. Allí desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

De regreso en Buenos Aires, León XIV encabezará a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

Miércoles 11: visita a Devoto, misa en Luján y partida hacia Perú

La última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Devoto.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal centro de peregrinación católica del país.

La despedida oficial está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después partirá el vuelo que trasladará al pontífice hacia Lima, Perú, donde continuará su gira apostólica.

Uruguay será la primera escala de la gira latinoamericana

Antes de llegar a la Argentina, León XIV permanecerá tres días en Uruguay, entre el 6 y el 8 de noviembre. Será el comienzo de un recorrido regional de 11 días que abarcará 10 ciudades de tres países.

El viernes 6 llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, procedente de Roma. Ese mismo día participará de la ceremonia oficial de bienvenida en Plaza Independencia, se reunirá con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y celebrará las vísperas junto a representantes de la Iglesia local en la Catedral Metropolitana.

El sábado 7 viajará a Paysandú, donde celebrará una misa a las 10 en el Parque París Londres. Luego regresará a Montevideo para visitar la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, participar de un encuentro sobre educación en la Universidad Católica del Uruguay y encabezar una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 celebrará una misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea de Florida, frente a la Catedral Basílica que alberga el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

La elección de esa fecha tiene un significado particular: coincide con la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

A las 15:10 se realizará la despedida oficial en el Aeropuerto de Carrasco. Desde allí, León XIV viajará hacia Buenos Aires para iniciar su visita a la Argentina.