Vicente López lidera por segundo año el ranking de gestión urbana de la UBA y mejoró su puntaje

El distrito obtuvo 3,78 puntos sobre 5 en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Mejoró sus resultados en las cinco dimensiones y encabezó cuatro categorías del relevamiento.

Vicente López obtuvo nuevamente el primer puesto en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En la edición 2026 alcanzó 3,78 puntos sobre 5, mejoró su calificación respecto del año anterior y quedó por encima de los otros 30 municipios del conurbano bonaerense incluidos en el relevamiento.

El resultado lo ubicó por delante de Tres de Febrero, que obtuvo 3,55 puntos; Escobar, con 3,35; San Isidro, con 3,31; y San Miguel, con 3,11. En total, solamente cinco distritos superaron los tres puntos en la clasificación general, cuyo promedio fue de 2,59.

La tercera edición del índice amplió su cobertura de 24 a 31 municipios del AMBA, con la incorporación de Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. Pese a la ampliación del universo evaluado, Vicente López conservó el liderazgo que ya había conseguido en la edición anterior.

En qué áreas se destacó Vicente López

Uno de los resultados más relevantes apareció en la dimensión de sociedad, que contempla educación, cultura, seguridad, empleo y tratamiento del espacio público. Allí, el distrito pasó de 3,13 puntos a 3,88, la calificación más alta entre las administraciones analizadas. Detrás quedaron Tres de Febrero (3,46), Escobar (3,32) y San Miguel (3,24).

También registró un avance en desarrollo económico: subió de 3,07 a 3,72 puntos y compartió el primer puesto con Tres de Febrero. En esta categoría, que forma parte de las cinco dimensiones del estudio, Escobar obtuvo 3,28, San Miguel 3,24 y San Isidro 3,21.

En tecnología e infraestructura alcanzó los 4 puntos, la mejor calificación de esa categoría. El indicador considera la cobertura de servicios públicos, la conectividad y la incorporación de herramientas tecnológicas a la gestión municipal. Escobar y San Isidro compartieron el segundo lugar con 3,77 puntos, seguidos por Tres de Febrero, con 3,62.

La dimensión política-institucional también quedó encabezada por Vicente López, con 4,03 puntos. Este apartado evalúa la capacidad de gestión y transparencia, la participación ciudadana, la planificación urbana y la innovación. Tres de Febrero alcanzó 3,52, San Miguel 3,48 y San Isidro 3,34.

Medio ambiente, la categoría con menor promedio

El desempeño ambiental también mejoró, aunque en este caso el municipio quedó en el tercer puesto. Pasó de 3,10 a 3,29 puntos, detrás de Tres de Febrero (3,45) y Escobar (3,37), y por delante de San Isidro (3,11).

Esta dimensión contempla las políticas de sostenibilidad urbana, movilidad, eficiencia energética y gestión de residuos. Además, fue la categoría con el promedio más bajo de todo el relevamiento: 2,32 puntos.

Qué aspectos destacó el informe de la UBA

Entre las fortalezas de Vicente López, el estudio mencionó la cobertura de servicios públicos en sus nueve localidades, el alumbrado público con tecnología LED en el 100% del distrito, el desarrollo de políticas sociales propias y la articulación con otros sectores mediante convenios y alianzas estratégicas con organismos y empresas.

El informe también advirtió sobre las diferencias existentes entre los municipios evaluados: la brecha entre la puntuación promedio de los cinco distritos mejor posicionados y la de los cinco últimos alcanzó el 87%.

El IGEC utiliza una metodología de evaluación cuantitativa y cualitativa organizada en cinco dimensiones, 31 variables y 159 indicadores. El objetivo es medir el nivel de sostenibilidad y gestión estratégica de las ciudades, a partir de distintos aspectos de su funcionamiento y desarrollo urbano.