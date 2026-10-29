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Tigre

Tigre: harán controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

Tigre tendrá dos jornadas gratuitas de prevención del cáncer de piel
La campaña Salvá Tu Piel, impulsada por La Roche-Posay con el acompañamiento del Municipio de Tigre, ofrecerá controles dermatológicos gratuitos este jueves 29 y viernes 30 de octubre, en la estación ferroviaria.

La campaña Salvá Tu Piel, impulsada por La Roche-Posay con el acompañamiento del Municipio de Tigre, ofrecerá chequeos gratuitos de lunares con dermatólogos este jueves 29 y viernes 30 de octubre, en la estación ferroviaria de la ciudad.


La atención se realizará en un camión sanitario ubicado en Luis García 650, con dos franjas horarias: de 11 a 14 y de 15 a 19.


Cómo acceder a los controles gratuitos


La iniciativa busca promover la detección temprana del cáncer de piel y concientizar sobre la importancia de realizar controles dermatológicos periódicos.


Además de los chequeos, la campaña apunta a fomentar hábitos de cuidado, como el uso diario de protector solar y la consulta anual con especialistas.


La propuesta forma parte de un recorrido federal que lleva controles dermatológicos gratuitos a distintas localidades del país. En Tigre, la actividad contará con el acompañamiento del Municipio.

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