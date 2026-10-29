Tigre: harán controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

La campaña Salvá Tu Piel, impulsada por La Roche-Posay con el acompañamiento del Municipio de Tigre, ofrecerá controles dermatológicos gratuitos este jueves 29 y viernes 30 de octubre, en la estación ferroviaria.

La campaña Salvá Tu Piel, impulsada por La Roche-Posay con el acompañamiento del Municipio de Tigre, ofrecerá chequeos gratuitos de lunares con dermatólogos este jueves 29 y viernes 30 de octubre, en la estación ferroviaria de la ciudad.

La atención se realizará en un camión sanitario ubicado en Luis García 650, con dos franjas horarias: de 11 a 14 y de 15 a 19.

Cómo acceder a los controles gratuitos

La iniciativa busca promover la detección temprana del cáncer de piel y concientizar sobre la importancia de realizar controles dermatológicos periódicos.

Además de los chequeos, la campaña apunta a fomentar hábitos de cuidado, como el uso diario de protector solar y la consulta anual con especialistas.

La propuesta forma parte de un recorrido federal que lleva controles dermatológicos gratuitos a distintas localidades del país. En Tigre, la actividad contará con el acompañamiento del Municipio.