Vicente López: detuvieron a dos “robaruedas” con un auto que tenía pedido de secuestro

Los dos jóvenes, de 21 años y domiciliados en San Martín, circulaban en un Chevrolet Cobalt negro que tenía un pedido de captura vinculado al hecho. Fueron interceptados en Munro después de que el sistema de lectura de patentes detectara el vehículo.

Dos jóvenes de 21 años fueron detenidos en Vicente López luego de que el sistema de Muro Digital detectara el regreso al distrito del auto en el que se trasladaban. El vehículo tenía un pedido de captura relacionado con el robo de una rueda de auxilio en Carapachay.

Según la información difundida sobre el procedimiento, los sospechosos llegaron en un Chevrolet Cobalt negro, se detuvieron junto a otro vehículo estacionado y sustrajeron la rueda de auxilio. Después escaparon hacia el partido de San Martín, pero más tarde volvieron a ingresar a Vicente López y quedaron registrados por el sistema de lectura de patentes.

Cómo los detectaron y dónde fueron detenidos

La alerta llegó mientras agentes de la Patrulla Municipal realizaban una recorrida preventiva por Munro. Un operador de ESCUDO, la central de monitoreo local, identificó el vehículo y transmitió a los agentes sus características y ubicación en tiempo real.

Con esa información, el personal municipal interceptó el Chevrolet Cobalt en la esquina de Echeverría y Pelliza. Allí identificaron a los dos ocupantes, ambos de 21 años y con domicilio en San Martín.

Los jóvenes fueron detenidos y trasladados a la comisaría sexta de Carapachay, que había solicitado el pedido de captura por el robo inicial, para continuar con las actuaciones judiciales.

Cómo funciona el Muro Digital de Vicente López

El sistema de seguridad cuenta con 245 lectoras de patentes que cubren el perímetro del distrito, incluidos los accesos y límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro.

La tecnología combina cámaras de videovigilancia y lectura de matrículas para detectar vehículos vinculados con hechos delictivos y alertar a los equipos que intervienen en la calle. En este caso, el reconocimiento del auto permitió coordinar el seguimiento con la Patrulla Municipal y concretar la interceptación.