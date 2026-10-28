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Un ladrón quedó atrapado en un árbol al intentar escapar de una casa en General Pacheco

Un ladrón quedó atrapado en un árbol al intentar escapar de una casa en General Pacheco
El hombre habría ingresado a una vivienda ubicada en Santa Fe y Corrientes. Al intentar escapar trepando a un árbol, fue detectado por las fuerzas de seguridad y rescatado con la intervención del COT, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Un hombre fue detenido en General Pacheco luego de ingresar a una vivienda y quedar atrapado en un árbol cuando intentaba escapar. El operativo contó con la intervención del Centro de Operaciones Tigre (COT), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.


El episodio ocurrió durante la mañana en una propiedad ubicada en la intersección de Santa Fe y Corrientes. Según la información del procedimiento, el hombre intentó huir trepando a un árbol, pero no pudo continuar y quedó atrapado.


La situación fue detectada por fuerzas de seguridad que patrullaban el sector. A partir de allí, operadores del COT siguieron el procedimiento mediante las cámaras de los domos municipales y el apoyo visual de un dron.


Para concretar el rescate intervinieron efectivos de Bomberos Voluntarios de General Pacheco y personal de Defensa Civil, que participaron del operativo junto con las fuerzas de seguridad.


Una vez detenido por efectivos de la Policía bonaerense, el hombre fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

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