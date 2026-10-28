Un ladrón quedó atrapado en un árbol al intentar escapar de una casa en General Pacheco

El hombre habría ingresado a una vivienda ubicada en Santa Fe y Corrientes. Al intentar escapar trepando a un árbol, fue detectado por las fuerzas de seguridad y rescatado con la intervención del COT, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Un hombre fue detenido en General Pacheco luego de ingresar a una vivienda y quedar atrapado en un árbol cuando intentaba escapar. El operativo contó con la intervención del Centro de Operaciones Tigre (COT), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

El episodio ocurrió durante la mañana en una propiedad ubicada en la intersección de Santa Fe y Corrientes. Según la información del procedimiento, el hombre intentó huir trepando a un árbol, pero no pudo continuar y quedó atrapado.

La situación fue detectada por fuerzas de seguridad que patrullaban el sector. A partir de allí, operadores del COT siguieron el procedimiento mediante las cámaras de los domos municipales y el apoyo visual de un dron.

Para concretar el rescate intervinieron efectivos de Bomberos Voluntarios de General Pacheco y personal de Defensa Civil, que participaron del operativo junto con las fuerzas de seguridad.

Una vez detenido por efectivos de la Policía bonaerense, el hombre fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.