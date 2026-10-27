Juan Andreotti anunció la apertura del Parque La Carbonilla, que tendrá juegos, canchas y un canil

El intendente Juan Andreotti recorrió los trabajos que se realizan junto a las vías del tren Mitre, entre la estación Virreyes y la calle Maipú. El proyecto incluye juegos infantiles, canchas de fútbol-tenis, un sector aeróbico, un canil e iluminación LED.

El nuevo Parque La Carbonilla, en San Fernando, entrará en su etapa final y el Municipio prevé inaugurarlo dentro de aproximadamente un mes. El espacio verde se extiende junto a las vías del tren Mitre, sobre la calle Brandsen, entre la avenida Avellaneda y Maipú, y contará con áreas recreativas, deportivas y un sector para mascotas.

El intendente Juan Andreotti recorrió los trabajos junto a la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat, y confirmó que se están terminando los distintos sectores del parque, donde también se plantaron árboles y se instaló nueva iluminación LED.

La propuesta incluye juegos infantiles, canchas de fútbol-tenis, un sector aeróbico y un canil de grandes dimensiones. Además, contempla la apertura de una calle para mejorar la circulación en el entorno del espacio verde.

La obra se reactivó con fondos municipales

Los trabajos habían sido financiados por la anterior gestión del Gobierno nacional, pero quedaron frenados tras el cambio de presidencia. Frente a esa situación, el Municipio de San Fernando decidió reactivar el proyecto con recursos propios.

La intervención también comprende mejoras en los alrededores de la estación Virreyes y la renovación de las veredas del paseo de la calle Brandsen.

En su recorrida, Andreotti destacó la importancia de sumar espacios verdes en ese sector de la ciudad. “Desde el inicio de nuestra gestión, entendemos a los espacios verdes como un gran lugar de encuentro y de conexión con la naturaleza, donde todas las familias tienen ese ratito para disfrutar. En esta zona era muy necesario tener un espacio verde”, expresó.

El intendente también anticipó nuevas tareas en otro punto del distrito. “Al mismo tiempo, estamos haciendo obras complementarias de mantenimiento y embellecimiento alrededor de la estación de Virreyes, continuando con las veredas del paseo de la calle Brandsen; y en los próximos días comenzaremos a trabajar en las mejoras de las inmediaciones de la estación San Fernando, un lugar muy transitado diariamente. Esperamos inaugurar todo en un mes, aproximadamente, junto a todos los vecinos”, concluyó.