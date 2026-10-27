Sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes políticos lanzan un encuentro por la soberanía en Zona Norte

La iniciativa fue presentada en San Fernando por representantes sindicales, sociales, políticos y de otros sectores. La actividad central se realizará el 21 de noviembre en la Universidad Nacional del Delta, en el marco de una convocatoria federal que se desarrolla desde 2023.

La Universidad Nacional del Delta, en la región de Zona Norte, será sede el próximo 21 de noviembre del Encuentro Regional por la Soberanía, una iniciativa que busca reunir a organizaciones sindicales, sociales, eclesiásticas y políticas para debatir sobre los principales desafíos de la Argentina.

El lanzamiento se realizó el 26 de octubre en la sede del Centro de Patrones, Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, en San Fernando, con la participación de referentes gremiales, dirigentes políticos, representantes universitarios y organizaciones territoriales.

La convocatoria forma parte del Encuentro Federal por la Soberanía, una iniciativa que se desarrolla desde 2023 en distintos puntos del país. Según sus organizadores, la actividad del 21 de noviembre reunirá a participantes y panelistas para abordar distintas problemáticas estructurales y promover una campaña de unidad nacional.

Quiénes participaron del lanzamiento en San Fernando

Entre los presentes estuvieron Mariano Moreno, del Centro de Patrones; Ingrid Monge, del SOMU y la CGT; Eduardo Cimolai, de la Universidad Nacional del Delta; y Gustavo Mastroianni, de ATE-CTA San Fernando.

También participaron la concejala de Pilar por Fuerza Patria y referente de la CCC, Liliana Ruiz; el concejal de Tigre por Fuerza Patria y la Corriente Nacional Martín Fierro, Juan Manuel Reboredo; Javier Sosa, de la Mesa de Adicciones de Escobar; Matilda Sejenovich, del Movimiento Evita de Tigre; y Pablo Vega, del PTP-PCR.

La presencia de representantes de distintos espacios sindicales, sociales, políticos y universitarios marcó el perfil multisectorial de la convocatoria regional.

La soberanía nacional como eje de la convocatoria

El encuentro se inscribe en el marco de las actividades vinculadas con el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845.

Los organizadores plantearon la necesidad de construir una propuesta política desde las bases y cuestionaron las medidas del gobierno nacional de Javier Milei, a las que atribuyeron un retroceso en derechos laborales, conquistas históricas y control de los recursos naturales.

En el documento difundido tras el lanzamiento, las organizaciones expresaron su intención de avanzar en una construcción común entre sectores diversos, con la soberanía como eje central.

La actividad tendrá lugar el 21 de noviembre en la Universidad Nacional del Delta, que será anfitriona del encuentro regional.