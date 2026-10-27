Detectaron 191 toneladas de carga ilegal y sancionaron a transportistas en la provincia de Buenos Aires

Los operativos del Ministerio de Transporte bonaerense incluyeron controles de camiones, colectivos y embarcaciones en distintos puntos de la provincia. También se inspeccionaron lanchas en Tigre y se detectaron conductores que circulaban con alcohol en sangre.

Los controles de transporte realizados en distintos corredores viales de la provincia de Buenos Aires dejaron 191 toneladas de carga ilegal detectadas, 40 actas de infracción y 49 alcoholemias positivas. Los operativos también alcanzaron al transporte de pasajeros y a las embarcaciones que circulan por el Delta, incluida la Estación Fluvial de Tigre.

Los procedimientos fueron realizados por áreas del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, con inspecciones en La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, el peaje Hudson, Dock Sud y distintos cruces de rutas provinciales.

En los controles de cargas, los inspectores verificaron a 262 transportistas y detectaron excesos que fueron sancionados. La fiscalización apunta a evitar que los camiones circulen con más peso del permitido, una situación que puede comprometer la capacidad de maniobra y frenado, además de deteriorar el pavimento.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida”, afirmó Marinucci. El ministro sostuvo que “cada camión que transita por nuestras rutas con más carga de la permitida representa un grave riesgo, para el conductor y para terceros”.

También señaló que la sobrecarga afecta la posibilidad de doblar y frenar a tiempo. Según precisó, el área incorporó balanzas dinámicas para reforzar los controles y detectar cargas no declaradas, una práctica que también tiene implicancias en materia de evasión impositiva.

Colectivos y lanchas: qué encontraron los inspectores

Los operativos incluyeron controles sobre el transporte terrestre de pasajeros para verificar habilitaciones, documentación, condiciones de circulación y cumplimiento de la normativa vigente.

En total, se inspeccionaron 351 vehículos y se labraron 32 actas por distintas infracciones al régimen de transporte de pasajeros.

En el Delta bonaerense, los controles se extendieron a la Estación Fluvial de Tigre, donde se verificaron 62 embarcaciones. Una de ellas presentó irregularidades, según el balance difundido.

49 conductores dieron positivo en alcoholemia

Por otra parte, los operativos de alcoholemia realizados en el peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata detectaron 49 conductores con resultado positivo.

Los infractores fueron multados y detenidos a la vera de la calzada para impedir que continuaran circulando y representaran un riesgo para ellos mismos y para terceros.

Marinucci vinculó estas acciones con la política de prevención vial de su cartera. “Desde el primer día que asumí al frente del Ministerio, nuestro objetivo es resguardar la vida y reducir la siniestralidad”, expresó. Y agregó: “El objetivo es claro, cuidar a nuestras vecinas y vecinos”.

Los resultados corresponden a los distintos procedimientos informados por el Ministerio de Transporte bonaerense, que abarcaron controles de carga, transporte de pasajeros y alcoholemia en rutas, accesos y vías fluviales de la provincia.