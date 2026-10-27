San Isidro reunió a 370 profesores en el primer Congreso de Deporte Adaptado

El congreso, organizado junto al Comité Paralímpico Argentino, se realizó en el Campo de Deportes N.º 9. La capacitación incluyó seis disciplinas y estuvo dirigida a docentes de la región norte.

El deporte adaptado llegó a las aulas y espacios de enseñanza como eje de una capacitación que reunió a 370 profesores de educación física de la región norte en San Isidro. El primer Congreso de Deporte Adaptado se realizó en el Campo de Deportes N.º 9, con el objetivo de brindar herramientas para ampliar la participación de las personas con discapacidad en la actividad deportiva.

La propuesta fue organizada por el Municipio de San Isidro junto al Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y contó con la participación del intendente Ramón Lanús, además de autoridades educativas y deportivas.

Seis disciplinas para trabajar la inclusión

La capacitación abarcó tenis de mesa, vóley sentado, básquet, natación, canotaje y atletismo. Los docentes recibieron recursos pedagógicos y técnicos para incorporar estas prácticas en sus ámbitos de enseñanza y ampliar las posibilidades de acceso al deporte.

El congreso también puso el foco en los beneficios de la actividad física adaptada para la salud, la autoestima y la integración social de las personas con discapacidad.

Autoridades educativas y deportivas

La apertura y los paneles contaron con la presencia de Gustavo Borro, presidente del Comité Paralímpico Argentino; María Passarini, subsecretaria de Educación del Municipio de San Isidro; Martín Giovio, coordinador del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CADA) de la Subsecretaría de Deportes; Andrea García, coordinadora de Educación Inclusiva de San Isidro; Claudio Baisi, inspector jefe distrital de Vicente López; y Paola Lovero, inspectora de Educación Física de San Isidro.

La iniciativa buscó fortalecer la formación de los profesores y sumar herramientas para desarrollar propuestas deportivas que contemplen la participación de personas con discapacidad.