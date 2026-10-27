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Espectáculos / Tigre

Horacio Lavandera, Fundación Nordelta, Nordelta, Teatro SL Nordelta

Horacio Lavandera, Fundación Nordelta, Nordelta, Teatro SL Nordelta
El pianista argentino se presentará el sábado 21 de noviembre en el Teatro SL Nordelta con un repertorio de bandas sonoras emblemáticas. Lo recaudado contribuirá a los programas educativos y sociales de la Fundación, que cumple 25 años.

Horacio Lavandera se presentará el sábado 21 de noviembre en Nordelta con un concierto dedicado a algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine. El espectáculo tendrá lugar a las 19:30 en el Teatro SL Nordelta y será a beneficio de Fundación Nordelta, que celebra sus 25 años de trabajo social y educativo.


La propuesta combinará música de cine y solidaridad. La recaudación por las entradas contribuirá a sostener los programas que la Fundación desarrolla en las comunidades de Las Tunas, San Luis, Alge y Lucero, con iniciativas destinadas a niños, jóvenes y familias.


El repertorio estará centrado en melodías reconocidas del cine, interpretadas por el pianista argentino en una presentación que busca reunir a la comunidad en torno a una propuesta cultural con fines solidarios.


Una celebración con impacto social


El concierto forma parte de las actividades por el 25° aniversario de Fundación Nordelta, organización que trabaja desde hace un cuarto de siglo en el fortalecimiento de la educación, la integración social y la construcción de vínculos entre las comunidades vecinas.


La entidad impulsa programas educativos y sociales orientados a generar oportunidades de desarrollo para niños, jóvenes y familias. En ese marco, el evento permitirá acompañar económicamente la continuidad de esas iniciativas.


Cómo conseguir las entradas


El concierto se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 19:30, en el Teatro SL Nordelta, ubicado en St Luke’s College.


Las entradas están disponibles a través de la plataforma Fanz

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