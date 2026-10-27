Tigre ganó 44 medallas y fue el mejor municipio de Zona Norte en los Juegos Bonaerenses 2026

La delegación de Tigre consiguió 13 medallas de oro, 20 de plata y 11 de bronce en las finales disputadas en Mar del Plata. El resultado ubicó al distrito en el puesto 12 de la clasificación general y como el mejor de Zona Norte.

La delegación de Tigre cerró su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 con 44 medallas y el mejor posicionamiento entre los municipios de Zona Norte. En las finales disputadas en Mar del Plata, los representantes del distrito consiguieron 13 preseas de oro, 20 de plata y 11 de bronce, resultado que los ubicó en el duodécimo lugar de la tabla general.

Las distinciones llegaron en disciplinas deportivas y culturales, tanto convencionales como destinadas a personas con discapacidad (PCD). Entre los resultados destacados estuvo el de Leandro Hinostroza, quien obtuvo el oro en atletismo PCD y alcanzó su quinto campeonato consecutivo.

Los 13 oros de Tigre

En natación se consagraron Macarena Tisoco, Ignacio Ríos y Luana Velázquez. También consiguieron medallas doradas María Luana Cisnero y Thiago Pineda, en ajedrez; el equipo del Club Hacoaj, en cestoball 3x3; y Amaia Gavilán, en lanzamiento de bala PCD.

En natación PCD, los primeros puestos fueron para Matías Morel, Ivana Alcocer, Malena Berges, Marcela Pessolano y Jeremías Dimas. A esa lista se sumó Hinostroza, por su desempeño en atletismo adaptado.

Las medallas de plata

Las 20 preseas plateadas se repartieron entre distintas disciplinas. En natación PCD las obtuvieron Facundo Berges y Juana Bustamante, mientras que Enzo Sturlesi consiguió el segundo puesto en taekwondo y Tomás Tiberio lo hizo en acuatlón.

También lograron medallas de plata Graciela Acosta, en atletismo PCD; Francisco Gómez, en lucha; Yasmín Corbelle Siarez, en atletismo; Julieta Pérez, en natación para trasplantados; Martina Quiroga, en patín; y el equipo de handball del Instituto General Pacheco.

Completaron la nómina Michael Ham, en sóftbol; Alfredo Bettinotti, en tenis de mesa; Alexis Campos, en boccia PCD; Eugenia Brites y Victoria Iglesias, en tenis dobles; Franco Huesa, Rubén Rodríguez, Catalina Romero y Valentino D’Osualdo, en natación; Macarena Hidalgo y Brian Domínguez, en danza folclórica PCD; e Ian Mundel, en poesía Sub-15.

Quiénes consiguieron las medallas de bronce

Las 11 medallas de bronce se distribuyeron entre disciplinas deportivas individuales y por equipos. Felipe Gutiérrez obtuvo una en lanzamiento de bala PCD; Dafne Delgado y Amanda Prina, en taekwondo; Alberto Domínguez, en carrera para trasplantados; y Agustina Cáceres, en atletismo PCD.

En tenis dobles también subieron al podio Lisandro Ishchuk y Franco Adramovich, Danna Galván y Charo Feltes, y Eitan Smolkin y Felipe Porta. La lista se completó con Rocío Escurra, en natación; Bautista Papandrea, en ajedrez; y el equipo de Media 4, en fútbol 5 femenino.

El balance final dejó a Tigre con 44 medallas y en el puesto 12 de la clasificación general de los Juegos Bonaerenses 2026, además de consolidarlo como el municipio mejor ubicado de Zona Norte, según los datos difundidos.