Halloween en Vicente López: qué actividades habrá en el Cine York y la Torre Ader

El sábado 31 de octubre habrá actividades para chicos y adultos en el Cine Teatro York de Olivos y la Torre Ader de Villa Adelina. La programación incluye películas, talleres, música en vivo y espectáculos, con entrada libre y gratuita.

El sábado 31 de octubre, Vicente López ofrecerá actividades gratuitas para celebrar Halloween y el Día de los Muertos en dos espacios culturales del distrito. El Cine Teatro York, en Olivos, tendrá propuestas para chicos con disfraces, talleres, películas y un espectáculo de Los Cazurros, mientras que la Torre Ader, en Villa Adelina, organizará una jornada inspirada en las tradiciones mexicanas.

La programación combinará cine, música, juegos y actividades artísticas. Todas las propuestas serán con entrada libre y gratuita, sujetas a la capacidad de cada espacio y por orden de llegada.

Cine, disfraces y espectáculos en el Cine York

El Cine Teatro York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, en Olivos, concentrará las actividades infantiles entre las 16 y las 19. Habrá talleres para crear monstruos y diseñar afiches junto a Sole Castro y Gustavo Sala, además de una estación de maquillaje y peluquería para que los chicos puedan caracterizarse y juegos interactivos con premios.

La pantalla también tendrá su lugar en la celebración. A las 16 se proyectarán cortometrajes de terror y, a las 17.30, será el turno de Hotel Transylvania, la película animada en la que Drácula intenta proteger a su hija y a su hotel de la llegada inesperada de un joven humano.

El cierre de las actividades infantiles llegará a las 19 con Los Cazurros. El espectáculo, de 45 minutos, combinará música, humor, animación y participación del público.

La Torre Ader tendrá una jornada dedicada al Día de los Muertos

En Villa Adelina, la Torre Ader, ubicada en Triunvirato 3400, propondrá actividades inspiradas en el Día de los Muertos, la celebración mexicana que tiene lugar cada 2 de noviembre.

El espacio estará ambientado con colores y ornamentos alusivos a una tradición vinculada con la memoria y los afectos. Desde las 18 habrá propuestas para el público, entre ellas espacios para fotografías, un taller de máscaras y música en vivo.

A las 20 se repartirán pochoclos para acompañar la proyección de Coco, la película de Pixar que cuenta la historia de Miguel, un chico que sueña con ser músico y emprende un viaje para descubrir los secretos de su historia familiar.

Terror para adultos: Nosferatu y El Exorcista

La programación del Cine York también incluye funciones para los aficionados al cine de terror. El ciclo Maestros del Terror tendrá una nueva presentación el viernes 30 de octubre, a las 20.30, con Nosferatu, el clásico del cine mudo que será musicalizado en vivo por el ensamble El Juego Infinito.

La agenda continuará el sábado 31 de octubre, a las 21, con la proyección en 35 milímetros de El Exorcista, la película dirigida por William Friedkin.

Todas las funciones y actividades anunciadas son gratuitas, con ingreso sujeto a la capacidad de los espacios y por orden de llegada.