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San Isidro

San Isidro reunió a 350 estudiantes para prevenir los riesgos de las apuestas online

San Isidro reunió a 350 estudiantes para prevenir los riesgos de las apuestas online
La actividad se realizó en el Colegio Carmen Arriola de Marín y convocó a alumnos de 4° y 5° año de escuelas secundarias del distrito. Hubo talleres interactivos sobre las consecuencias del juego digital y los mecanismos que pueden generar adicción.

Las apuestas online y los riesgos asociados al juego digital fueron el eje de un taller que reunió a 350 estudiantes secundarios en San Isidro. La actividad se realizó en el gimnasio del Colegio Carmen Arriola de Marín y estuvo dirigida a alumnos de 4° y 5° año de distintas escuelas del distrito.


Durante la jornada, los estudiantes trabajaron sobre las consecuencias emocionales y económicas de las apuestas, las creencias vinculadas con la posibilidad de ganar dinero fácilmente y los mecanismos de las plataformas virtuales que pueden favorecer conductas adictivas.


Qué temas se abordaron con los estudiantes


El encuentro combinó una exposición sobre los aspectos legales y preventivos del juego problemático con actividades participativas. La apertura estuvo a cargo de Sebastián Luján, secretario del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, quien aportó una perspectiva técnico-legal sobre el impacto de esta problemática en los jóvenes.


Luego, la organización Crear Vale la Pena coordinó talleres interactivos en los que los alumnos pudieron intercambiar opiniones, debatir y compartir experiencias entre pares.


La iniciativa se enmarca en las acciones del Municipio de San Isidro destinadas a la prevención de los consumos problemáticos digitales y las adicciones conductuales, con el objetivo de brindar herramientas de concientización y acompañamiento a estudiantes secundarios.


Para conocer más sobre los programas de prevención, se puede consultar el sitio oficial del municipio: sanisidro.gob.ar.

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