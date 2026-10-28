Julio Zamora destacó el legado del MAT en su 20° aniversario: “El lugar más emblemático de Tigre”

El Museo de Arte Tigre celebró dos décadas desde su inauguración con reconocimientos a quienes participaron de su historia, un homenaje a Ricardo Ubieto y una presentación lírica. Durante 2025, la colección incorporó 250 obras.

El Museo de Arte Tigre (MAT) celebró dos décadas desde su inauguración con un acto encabezado por el intendente Julio Zamora, reconocimientos a figuras vinculadas con la creación de su colección y una presentación de la soprano Sara Fleming. La conmemoración también puso en primer plano la historia del edificio y la iniciativa del exintendente Ricardo Ubieto, que impulsó la transformación del antiguo Tigre Club en un espacio dedicado al arte argentino.

Durante el encuentro, Zamora definió al museo como "el lugar más emblemático de Tigre" y destacó el trabajo que demanda su conservación. Según señaló, el mantenimiento del inmueble requiere obras y mejoras a lo largo del año para sostener un edificio que se convirtió en parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El proyecto de Ricardo Ubieto y la historia del edificio

El MAT funciona desde 2006 en el histórico inmueble del antiguo Tigre Club, construido a comienzos del siglo XX. Antes de convertirse en museo, el edificio tuvo distintas funciones: nació como espacio social y de encuentro y posteriormente albergó al Honorable Concejo Deliberante de Tigre.

Zamora recordó ese recorrido y vinculó la creación del museo con la iniciativa de Ubieto, quien impulsó un espacio dedicado al arte figurativo y a la historia argentina de los siglos XVIII, XIX y XX.

El intendente también destacó el lugar que ocupa el edificio en el paisaje del distrito y la posibilidad de que vecinos y turistas recorran tanto las exposiciones permanentes como las temporarias.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, también reconoció el aporte del exintendente y sostuvo que su iniciativa constituye un legado que debe preservarse. Además, destacó la tarea de la gestión actual para mantener el museo como espacio cultural de la comunidad.

Los reconocimientos a quienes construyeron el patrimonio del MAT

Uno de los momentos centrales del aniversario fue la entrega de distinciones a personas vinculadas con la historia de la institución y la formación de su acervo.

Entre las homenajeadas estuvo Amanda Zocchi de Ubieto, quien recordó el proceso previo a la apertura del museo y expresó su emoción por los veinte años transcurridos. "Vivir paso a paso lo que sucedió antes de la inauguración de este espacio para mí es de mucha nostalgia", manifestó.

Zocchi también destacó la iniciativa de Ricardo Ubieto y felicitó a Julio Zamora por el trabajo de conservación del edificio.

La ceremonia incluyó distinciones para Sonia Decker, quien colaboró con el exintendente en la conformación de la colección fundacional, y para Telma Castro, presidenta de la Asociación Amigos del Museo de Arte Tigre (AAMAT), entidad que donó un cuadro. También se reconoció al personal que lleva veinte años trabajando en el MAT.

La directora general y artística del museo, Graciela Arbolave, destacó el compromiso del equipo y señaló que cada vez llegan más visitantes de Tigre y de distintos puntos del país.

Una colección que sigue creciendo

El patrimonio del MAT permite recorrer distintas etapas de la plástica argentina a través de obras de artistas como Rugendas, Della Valle, Pallière, Sívori, De Quirós, Butler, Fader, Quinquela Martín, Spilimbergo, Berni, Soldi, Castagnino, Alonso, Schiavone, Correa Morales, Eguía, Aizenberg y Batlle Planas, entre otros.

Durante 2025, la colección incorporó 250 obras reunidas por Etcheverry, médico, científico y exrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La ampliación del acervo se suma a las exposiciones y actividades culturales que forman parte de la programación del museo.

Entre las propuestas recientes figura la muestra “Misión Arqueológica Argentina en Tell El-Ghaba 1995-2023”, dedicada al trabajo de la primera misión arqueológica integrada enteramente por profesionales argentinos en Egipto, con especialistas del CONICET, la UBA y otras universidades públicas nacionales.

El aniversario concluyó con una presentación de Sara Fleming, soprano spinto argentina-belga nacida en Manhattan, Nueva York, acompañada por el pianista Matías Chapiro. La velada había comenzado con una recepción, música en vivo, palabras del padre Cote Quijano, de la parroquia Inmaculada Concepción, y la proyección de un video sobre la historia del establecimiento.

A veinte años de su apertura, el MAT mantiene como ejes su colección de arte argentino, el valor histórico y arquitectónico del edificio y una agenda que combina muestras, talleres, ciclos y espectáculos.