Defensa del Consumidor de San Isidro logró que le devuelvan casi $5 millones al Chino Leunis

El conductor y su esposa, Macarena Martínez, recurrieron a Defensa del Consumidor de San Isidro después de varias revisiones técnicas sin solución. El acuerdo incluyó el valor del equipo y los gastos de reparación.

El conductor de televisión Leandro Damián “Chino” Leunis y su esposa, Macarena Martínez, consiguieron que una empresa les reintegrara $4.907.999,18 por un lavarropas que seguía fallando pese a las reiteradas intervenciones del servicio técnico. El reclamo se resolvió mediante una audiencia de conciliación de la Dirección de Defensa del Consumidor de San Isidro.

La familia había llevado el equipo al servicio técnico oficial al menos cinco veces, pero los desperfectos persistieron. Además, tuvo que afrontar por su cuenta dos gastos de reparación complementarios: uno de $300.000 y otro de $290.400.

Ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la empresa, Leunis y Martínez iniciaron un reclamo administrativo ante el organismo municipal para recuperar el dinero del producto y los costos que habían pagado para intentar solucionar la falla.

Cómo se resolvió el reclamo

El expediente pasó al sector de Sumarios de Defensa del Consumidor, donde se desarrolló una nueva instancia de negociación entre las partes. Finalmente, las autoridades homologaron el acta de acuerdo que estableció la restitución del dinero correspondiente al equipo y a los gastos técnicos asociados.

Tras la resolución, Macarena Martínez explicó su experiencia y destacó la posibilidad de recurrir al organismo municipal ante problemas con productos o servicios.

“Recurrí a Defensa del Consumidor de San Isidro por inconvenientes con el lavarropas. Tuvimos una primera audiencia con la marca y, luego de una instancia de conciliación, logramos que nos restituyeran tanto lo que habíamos pagado por el equipo como los costos de los arreglos complementarios. Si viven en el distrito o contrataron un servicio en la zona y tuvieron una mala experiencia, tengan en cuenta este dato porque en este organismo resuelven las controversias de manera muy efectiva”, señaló.

Por su parte, Guillermo Tear, director general de Defensa del Consumidor de San Isidro, explicó que el organismo busca resolver los conflictos entre consumidores y empresas antes de que lleguen a una instancia judicial.

“Nuestro objetivo principal no es aplicar sanciones de manera automática, sino restablecer el equilibrio en la relación comercial y garantizar canales de diálogo transparentes. Cuando las instancias preliminares no prosperan, el sector de Sumarios interviene para dar un marco de estricta previsibilidad legal, logrando respuestas efectivas para los vecinos”, sostuvo.

Cómo hacer un reclamo en Defensa del Consumidor de San Isidro

Los vecinos pueden presentar una denuncia ante el organismo municipal por tres vías: