San Isidro: detuvieron al presunto líder de la banda que planeó robar el Banco Macro con un túnel

Eduardo Enrique Ripa, su hijo Christian y un ciudadano uruguayo fueron arrestados tras una veintena de allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La investigación también apunta a otros posibles robos y derivó en un pedido de captura internacional.

Tres hombres fueron detenidos en el marco de la investigación por el intento de robo a una sucursal del Banco Macro en San Isidro, ocurrido en agosto de 2024. Entre los arrestados está Eduardo Enrique Ripa, señalado como presunto líder de la banda, junto con su hijo, Christian Ripa, y Alejandro Quiroga de los Santos, de nacionalidad uruguaya.

Los arrestos se concretaron después de más de 20 allanamientos realizados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, coordinados por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, y el juez de Garantías Ricardo Costa. En paralelo, las autoridades solicitaron la captura internacional del italiano Giampaolo Fadda, identificado como otro supuesto integrante de la organización.

Los tres detenidos están acusados de “robo agravado en tentativa, daño agravado por ser ejecutados en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público”, pese a que el plan no llegó a concretarse.

La investigación por el intento de robo al Banco Macro

El caso se originó cuando se descubrió un túnel de unos 150 metros construido desde una propiedad lindera a la sucursal bancaria. El hallazgo se produjo antes de que los sospechosos pudieran acceder al local.

Durante los últimos procedimientos, los investigadores encontraron prendas que habría utilizado Eduardo Ripa y que, según la pesquisa, coincidirían con las que quedaron registradas en las cámaras de seguridad durante el intento de robo.

La investigación también estableció que la banda habría planeado otros golpes de características similares contra sucursales del Banco Macro: uno en el barrio porteño de Recoleta y otro en la ciudad bonaerense de Chivilcoy.

Los contactos investigados con Marcelo D’Alessio

Otro de los ejes de la causa es el vínculo detectado entre Eduardo Ripa y Marcelo D’Alessio, el falso abogado que permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, imputado por asociación ilícita y lavado de activos.

En el marco de los operativos, la Policía allanó la celda de D’Alessio. Los investigadores analizaron distintos dispositivos y detectaron conexiones entre él y los sospechosos.

Además, una de las escuchas incorporadas a la investigación habría permitido establecer contactos directos entre Ripa y D’Alessio, en conversaciones sobre la posibilidad de concretar ilícitos, aunque sin mayores precisiones sobre los planes.