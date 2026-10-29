Juan Cervetto participó del 20 aniversario del Museo de Arte Tigre y recordó a Ricardo Ubieto

El concejal de Tigre participó de la celebración por los 20 años del MAT y recordó su vínculo con el proyecto que impulsó el exintendente Ricardo Ubieto.

El concejal Juan José Cervetto recordó su vínculo con Ricardo Ubieto durante la celebración por los 20 años del Museo de Arte Tigre (MAT). El edil estuvo presente en la inauguración del edificio, realizada hace dos décadas, y destacó la emoción que le generó volver a conmemorar aquel momento.

La ceremonia reunió a autoridades, artistas y referentes de la comunidad para celebrar el aniversario de uno de los espacios culturales de Tigre, ubicado frente al río Luján.

Cervetto vinculó la fecha con su experiencia personal y con el trabajo que compartió con el exintendente, a quien atribuyó la realización de la obra.

“Agradezco sinceramente a la organización de este evento tan importante para la ciudad de Tigre, en el cual se está festejando y conmemorando 20 años de la inauguración de esta obra magnífica realizada por nuestro querido intendente Ricardo Ubieto, y para mí en lo personal es muy emotivo porque formé parte de ese espacio, trabajé con el contador Ricardo Ubieto y estaba ahí esa noche de la inauguración hace 20 años”, expresó.

El concejal también hizo referencia a su pertenencia al vecinalismo y a su participación en aquel acontecimiento, dos aspectos que destacó al repasar su relación con la historia del museo.

“Creo que esas son las cosas más importantes, que formé parte, además que soy vecinalista, y que estuve hace 20 años en la inauguración del Museo de Arte Tigre”, sostuvo.

A lo largo de sus dos décadas de actividad, el Museo de Arte Tigre albergó exposiciones de la plástica argentina y promovió el acceso a la cultura para los vecinos del distrito. Su aniversario fue una oportunidad para reunir a distintos actores de la comunidad en torno a la historia del edificio y su trayectoria cultural.