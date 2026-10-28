San Fernando fue sede del primer Foro Argentino Africano y abrió el debate sobre la relación bilateral

Durante el primer Foro Argentino Africano, realizado en la Universidad Nacional del Delta, el diplomático de la República Democrática del Congo pidió definir una estrategia de largo plazo y destacó oportunidades comerciales, productivas y de cooperación.

El primer Foro Argentino Africano, organizado por la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) en San Fernando, puso sobre la mesa una pregunta que atraviesa las posibilidades de vinculación económica y diplomática entre ambas regiones: qué lugar quiere ocupar Argentina en un continente de más de 1.400 millones de habitantes.

La planteó Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, embajador de la República Democrática del Congo, durante el encuentro realizado el martes 27 de octubre en el Teatro Otamendi. “¿Qué piensa la Argentina de África? ¿Cuál es la visión que tiene: irse, poner algunos proyectos y volver, o quedarse y trabajar juntos?”, preguntó el diplomático.

Su intervención apuntó a una cuestión central del Foro: pasar de intercambios comerciales puntuales a una relación que incluya inversiones en ambas direcciones. Como ejemplo, destacó el papel del Congo como proveedor de cobre y cobalto, minerales demandados por la transición energética.

Un mercado que Argentina busca aprovechar

Las dimensiones del continente explican por qué la relación con África apareció como uno de los ejes del encuentro. Actualmente supera los 1.400 millones de habitantes y, según las proyecciones de Naciones Unidas mencionadas en la jornada, podría alcanzar cerca de 2.500 millones en 2050. Eso equivaldría a uno de cada cuatro habitantes del planeta.

A ese crecimiento demográfico se suma la expansión económica. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) citadas en el material del Foro, África subsahariana crecería un 4,5% tanto en 2026 como en 2027, frente a proyecciones globales del 3,1% y el 3,4%, respectivamente.

En ese escenario, la maquinaria agrícola y la agroindustria argentinas aparecen entre los sectores con posibilidades de expansión, junto con la tecnología, los servicios y la cooperación productiva. El desafío planteado durante la jornada fue cómo convertir esas oportunidades en vínculos sostenidos.

El fútbol como puerta de entrada

El deporte también fue señalado como una herramienta para acercar a ambos mercados. Marcelo Silveyra, de EMMARS, propuso aprovechar la llegada del fútbol argentino para construir relaciones que puedan extenderse a otros ámbitos.

“El fútbol debería ser la locomotora, el tren argentino hacia África. Abre todas las puertas, genera confianza, y esa confianza se va a traducir en otro tipo de relaciones”, sostuvo.

La propuesta incluyó avanzar con filiales, campeonatos e intercambios que permitan ampliar la presencia argentina en los países africanos. El deporte se incorporó así a una agenda que también contempla el comercio, el turismo y la cultura.

Cuatro paneles para explorar oportunidades de cooperación

El Foro reunió a representantes de los ámbitos empresarial, académico, diplomático, turístico, cultural y de cooperación internacional. Con más de 300 asistentes, la jornada se organizó en cuatro paneles temáticos.

El bloque de Comercio Internacional y Negocios abordó las inversiones, las cadenas de valor, el comercio exterior y la búsqueda de nuevos mercados. Participaron Jorge Barisonzi (IMS), Rodolfo Bellinzoni (Biogénesis Bagó), Marcelo Silveyra (EMMARS), Mohamed Julien Ndao (Okapy Supply Trading Advisory) y Hernán Novara (Cámara de Exportadores de la República Argentina), con moderación de Emma Fontanet (Fundación ICBC).

En Turismo, Deporte y Cultura, el intercambio se centró en las posibilidades de acercamiento entre las sociedades y en el potencial de esas actividades para abrir oportunidades comerciales. Intervinieron Andrés Romagnoli, exjugador de Los Pumas 7’s y director de Rugby del CSF; Romina Nardi (ONU Américas); Germán Rivarola (Elkano) y Marianela García, sales manager de Ethiopian Airlines. La moderación estuvo a cargo de Sergio Castro (UNDelta).

El panel de Academia, Innovación e Investigación puso el foco en la cooperación universitaria, los proyectos conjuntos y la transferencia tecnológica. Entre las experiencias mencionadas estuvo el trabajo de INVAP en Uganda. Participaron Nicolás Massot, diputado nacional; Silvia Perazzo (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI); Marta París (Universidad Nacional del Litoral); Florencia Bergez (OBREAL) y Alejandro Ibáñez, jefe de proyecto Uganda de INVAP. La coordinación fue de Matías Avramow (La Nación).

Por último, Diplomacia y Cooperación Internacional reunió a representantes diplomáticos y especialistas para analizar las relaciones entre Argentina y África, la cooperación Sur-Sur y los minerales estratégicos, incluido el litio. El panel fue moderado por Sergio Doval, CEO de Taquion, y contó con Fares Yassir, embajador de Marruecos; Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, embajador de la República Democrática del Congo; Gustavo Grippo, director académico del ISEN y exembajador en Etiopía; Ana Paula Victor (Embajada de Angola); Sibongile Rubushe, en representación de Sudáfrica, y Lazarus I. Kpasaba, ministro de la Embajada de Nigeria.

Formación académica y reconocimiento a los vínculos con África

La jornada también permitió que estudiantes de Relaciones Internacionales de la UNDelta dialogaran directamente con embajadores y referentes de la diplomacia, el comercio y la cooperación internacional.

Para Gonzalo Meschengieser, decano del Instituto de Gobernanza y Asuntos Globales de la universidad, el encuentro representa un punto de partida para incorporar al continente africano en la mirada estratégica del país. “África es la tierra del origen y la del futuro. A partir de ahora, Argentina pensará su futuro incluyendo a África, algo que no sucedió nunca en la historia”, afirmó.

Durante el Foro se entregaron los premios Conexión Argentina-África, destinados a personas e instituciones vinculadas con el fortalecimiento de las relaciones entre ambas regiones. Los reconocimientos fueron para:



Valores: Padre Pedro Opeka.

Padre Pedro Opeka.

Deporte: Juan Cruz Vega Pose y Julián Alonso.

Juan Cruz Vega Pose y Julián Alonso.

Diálogo: Rodrigo Herrera Bravo.

Rodrigo Herrera Bravo.

Diplomacia: Fares Yassir.

Fares Yassir.

Juventud: Esther Dawood.

Esther Dawood.

Innovación: Biosidus.

Biosidus.

Salud: Fundación Huésped.

Fundación Huésped.

Universidad: Universidad Nacional del Litoral.

Universidad Nacional del Litoral.

Empresa: IMS.

IMS.

Cooperación Internacional: Pata Pila.

Pata Pila.

Premio Conexión de Oro: Joao Bosco Monte, del Foro Brasilero Africano.



Además, se presentó el libro A través del desierto, de Pablo César.

El encuentro contó con el apoyo de Fundación ICBC, la Municipalidad de San Fernando, la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana, IMS y CAPICSA.