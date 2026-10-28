Un Policía mató a un ladrón que intentó robarle el auto en San Martín: detuvieron a un adolescente

El suboficial mayor de la Policía Federal fue abordado por cuatro delincuentes en Billinghurst, partido de San Martín. El enfrentamiento quedó registrado por cámaras de seguridad y un adolescente de 14 años fue detenido por su presunta participación.

Un intento de robo de auto en Billinghurst, partido de San Martín, terminó con un asaltante de 20 años muerto por disparos de un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA). El efectivo, que estaba junto a su familia cuando fue abordado por cuatro delincuentes, recuperó la libertad tras declarar ante la Justicia. Por el hecho, también fue detenido un adolescente de 14 años señalado como presunto cómplice.

El episodio ocurrió el martes 27 de octubre, alrededor de las 18.10, en la calle Paraná al 6400, entre Rivadavia y Belgrano, en el barrio Libertador. El policía, identificado como Gustavo Marcelo Robles, de 53 años, estaba de franco y vestido de civil cuando estacionó su vehículo particular y descendió junto a sus familiares para ingresar a la casa de su cuñada.

En ese momento, cuatro personas vestidas de negro y con los rostros cubiertos los sorprendieron con la intención de robarles el auto y sus pertenencias.

El forcejeo quedó registrado por una cámara de seguridad

Las imágenes de una cámara de la cuadra muestran cómo Robles se enfrenta a uno de los asaltantes, que intentaba quitarle las llaves del vehículo, mientras los otros tres atacaban a sus familiares.

Durante el forcejeo se escucharon siete detonaciones. El efectivo logró apartarse del agresor y disparó con su arma reglamentaria. El asaltante cayó a pocos metros, cuando intentaba escapar, y murió en el lugar.

El fallecido fue identificado como Mauricio Leonel Martínez, de 20 años. Según las actuaciones preliminares, tenía una pistola calibre .38 en la mano derecha cuando fue revisado por personal policial y del SAME.

La Policía Científica constató inicialmente tres impactos de bala: uno en el glúteo derecho, con orificio de entrada y salida; otro en la zona intercostal derecha, y un tercero con ingreso por el omóplato izquierdo.

Robles se desempeña como chofer de jueces federales. Tras el episodio, quedó aprehendido de manera preventiva y debió presentarse a declarar ante la Justicia este miércoles. Luego de su declaración, el fiscal Daniel Cangelosi, a cargo de la investigación, dispuso su liberación y no adoptó medidas restrictivas en su contra.

La fiscal Cecilia Koller, de la UFI N.º 3 de San Martín, había intervenido inicialmente en el caso y ordenado medidas para esclarecer el hecho e identificar a los demás participantes.

Detuvieron a un adolescente de 14 años

La investigación también derivó en la detención de un menor de edad. Personal del Comando de Patrulla San Martín, con colaboración del Centro Operativo de Monitoreo (COM) departamental, lo localizó en el cruce de Paraná y Corrientes, a varias cuadras del lugar del intento de robo.

De acuerdo con las fuentes policiales, las cámaras municipales permitieron ubicar al adolescente en las inmediaciones de la escena. El análisis de las imágenes también habría permitido establecer que estuvo junto a Martínez, el hombre que murió durante el enfrentamiento.

La fiscal Campos, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 departamental, avaló la aprehensión y remitió las actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo del juez Juan Ignacio Mansilla.