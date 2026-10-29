Huyó por Panamericana tras evadir un control en San Isidro y terminó detenido en Saavedra

El conductor escapó de un control de la Patrulla Municipal en La Horqueta, tomó la Panamericana y abandonó el Fiat Siena en el barrio Mitre. Circulaba con la licencia vencida y sin seguro obligatorio vigente.

Un hombre fue detenido después de escapar de un control vehicular en La Horqueta, recorrer la Panamericana y abandonar su auto en el barrio Mitre, en Saavedra. La persecución comenzó cuando el conductor de un Fiat Siena desobedeció la orden de detenerse y terminó con un operativo conjunto de la Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía de la Ciudad.

El procedimiento se inició en la intersección de Camino Morón y Carlos Tejedor, donde los agentes realizaban un control vehicular. Al intentar detener el automóvil, el conductor aceleró y escapó por la calle Uruguay en dirección a la autopista Panamericana.

La fuga continuó hasta el barrio Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el hombre dejó el vehículo e intentó alejarse a pie por los pasillos de la zona, pero los efectivos desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizarlo y aprehenderlo.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el conductor tenía la licencia vencida y circulaba sin seguro obligatorio vigente.

La fiscal de turno, Castronuovo, dispuso la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Comisaría 9.ª de San Isidro. El Fiat Siena quedó a disposición del procedimiento y fue retirado por una grúa municipal, luego de que el conductor manifestara haber perdido las llaves durante la fuga.

El episodio se produjo en el marco de los operativos vehiculares y de identificación de personas que se desarrollan diariamente en distintos puntos de San Isidro, en coordinación con la Policía de la provincia de Buenos Aires y fuerzas de seguridad de municipios vecinos.

Según los datos difundidos, durante el último mes se realizaron 3.100 operativos, en los que fueron identificados 1.019 ciudadanos. Además, se informó que hubo 194 detenidos y que se controlaron 518 vehículos y motos.