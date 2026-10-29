River rechazó el nuevo torneo de la AFA y pidió diez descensos para reducir la Primera División

El club de Núñez rechazó el formato previsto para 2027 y 2028, propuso volver a una Primera División de 20 equipos y no consiguió respaldo entre los dirigentes que participaron de la reunión.

River Plate rechazó el nuevo formato del fútbol argentino para 2027 y 2028 y reclamó una reducción drástica de la Primera División: pasar de 30 a 20 equipos mediante diez descensos. La iniciativa fue presentada durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y la Liga Profesional, pero no consiguió el respaldo de los demás dirigentes.

El planteo del club de Núñez fue más allá de un voto negativo. Sus representantes, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, secretario general, pidieron la palabra para cuestionar la continuidad de una categoría con 30 participantes y propusieron acelerar la reducción mediante una tanda extraordinaria de descensos.

La moción quedó sin acompañamiento cuando el presidente de la AFA consultó al resto de los presentes. Según confirmó después Christian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, “ningún otro club respaldó la iniciativa riverplatense ni la moción de los diez descensos”.

Con ese escenario, el proyecto oficial avanzó y fue aprobado por amplia mayoría. River mantuvo su rechazo, pero no logró modificar la decisión sobre la estructura de la máxima categoría.

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El formato aprobado conservará los 30 equipos en Primera División y establecerá una tabla única bajo el sistema de todos contra todos. De esta manera, dejará atrás la división en dos zonas de 15 clubes.

La propuesta de River apuntaba a una competencia con 20 instituciones y diez descensos para concretar la reestructuración. Sin embargo, esa alternativa fue descartada durante la reunión.

La votación se realizó este jueves en las oficinas de Puerto Madero. Estudiantes, que continúa sin representante en la mesa de reunión, no fijó una posición en esa instancia, según la información difundida.