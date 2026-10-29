San Fernando tendrá un espectáculo inmersivo de Halloween con entrada gratuita

El espectáculo “El futuro ya llegó” se realizará este sábado 31 de octubre, de 20 a 23, en el Centro Cultural El Andén. La propuesta combina efectos audiovisuales, mapping, música y danza, con un recorrido de 20 minutos.

El Centro Cultural El Andén, en San Fernando, será escenario este sábado 31 de octubre de “El futuro ya llegó”, un espectáculo inmersivo de Halloween con entrada libre y gratuita que propone una experiencia de terror vinculada con la tecnología. La actividad se desarrollará de 20 a 23, en la estación San Fernando del Tren de la Costa, ubicada en Sarmiento y Rosario.

La propuesta combina una ambientación tenebrosa con dispositivos electrónicos, ciborgs y efectos audiovisuales. El recorrido también incluirá mapping, música de Los Redondos y la participación de actores y bailarines de las compañías de danza La Popular y El Ceibal.

El espectáculo está recomendado para chicos desde los 6 años y tendrá una duración aproximada de 20 minutos por recorrido. El ingreso se organizará por grupos.

La actividad es organizada por el Municipio de San Fernando y, en caso de lluvia, podría reprogramarse.