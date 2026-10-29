Vicente López cierra la votación del Presupuesto Participativo y definirá proyectos para 2027

La votación estará abierta hasta el 31 de octubre y permite elegir hasta tres iniciativas de distintos barrios. Las propuestas seleccionadas serán ejecutadas por el municipio durante 2027.

Los vecinos de Vicente López tienen tiempo hasta el 31 de octubre para elegir las iniciativas que buscarán mejorar sus barrios y que el municipio ejecutará durante 2027. La votación del Presupuesto Participativo 2026 permite seleccionar hasta tres proyectos, tanto de la propia localidad como de otras zonas del partido.

Las propuestas abarcan distintas áreas, entre ellas espacios públicos, educación, cultura, deportes, seguridad vial y desarrollo comunitario. Los proyectos que obtengan más apoyo serán los elegidos para avanzar el próximo año.

Quiénes pueden votar y cómo participar

Pueden participar las personas mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en Vicente López. También están habilitadas aquellas asociadas a instituciones que tengan proyectos incluidos en la votación.

Cada vecino puede seleccionar hasta tres iniciativas, sin necesidad de que correspondan al mismo barrio. El voto se realiza exclusivamente por internet, desde una computadora, una tablet o un celular.

La participación está disponible en el sitio oficial presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar. Quienes necesiten ayuda para completar el trámite pueden acercarse a las delegaciones municipales o a los puntos de votación asistida habilitados en la vía pública.

Más de 800 iniciativas concretadas desde el inicio del programa

El Presupuesto Participativo permite que vecinos e instituciones propongan proyectos para sus barrios. Antes de llegar a la votación, las iniciativas pasan por una evaluación técnica, legal y presupuestaria que determina cuáles están en condiciones de realizarse.

En la edición anterior participaron 28.831 vecinos, que eligieron entre 188 propuestas. De ese proceso surgieron 56 proyectos seleccionados para su ejecución durante 2026.

Desde la puesta en marcha del programa, el municipio concretó más de 800 iniciativas, entre ellas mejoras en clubes barriales, escuelas y espacios comunitarios, además de obras relacionadas con la movilidad y la seguridad vial.

La votación actual definirá cuáles serán las nuevas propuestas que pasarán a la etapa de ejecución durante 2027.