Noviembre llega con aumentos de luz y gas: cuánto pagarán los usuarios del AMBA

Desde el 1 de noviembre rigen nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy. Los ajustes llegan hasta el 3,65% en el gas del Conurbano, mientras que los hogares subsidiados conservarán bonificaciones. El Gobierno volvió a postergar los aumentos impositivos sobre los combustibles.

Noviembre comenzará con nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el domingo 1°, las facturas de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy incorporarán actualizaciones que alcanzan el 3,65% en el gas para el Conurbano bonaerense. En paralelo, el Gobierno nacional volvió a postergar hasta diciembre la actualización de los impuestos sobre los combustibles, por lo que ese componente no se trasladará a los surtidores durante noviembre.

Los ajustes eléctricos y de gas fueron oficializados mediante nuevas resoluciones y forman parte de los mecanismos de actualización mensual de los cuadros tarifarios. Sin embargo, los porcentajes no representan necesariamente el mismo incremento para todas las facturas, ya que el monto final depende del consumo y de los componentes de cada servicio.

Cuánto aumentará la electricidad con Edenor y Edesur

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que aplicarán Edenor y Edesur desde el 1° de noviembre en el AMBA.

La actualización corresponde al Costo Propio de Distribución (CPD), uno de los componentes que integran el valor de la electricidad. Para noviembre, el ajuste será del 3,18% para Edenor y del 2,94% para Edesur, en comparación con octubre.

Los porcentajes quedaron establecidos en las resoluciones 886/2026 y 887/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La fórmula de actualización contempla las variaciones de septiembre del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que registró un 3,16%, y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,93%.

Para los hogares que mantienen la asistencia estatal, durante noviembre continuará el esquema de tarifas bonificadas sobre los primeros 200 kWh mensuales. El consumo que supere ese límite se cobrará sin subsidio.

Además, la Secretaría de Energía dispuso una bonificación extraordinaria adicional del 25% para este sector.

Gas: los aumentos de Metrogas y Naturgy en el AMBA

Las facturas de gas también tendrán nuevos valores desde el 1° de noviembre. Los incrementos varían según la distribuidora y la ubicación de los usuarios.

En el caso de Metrogas, el ajuste será del 2,95% para los clientes de la Ciudad de Buenos Aires y del 3,65% para los usuarios del Conurbano bonaerense. Para los clientes de Naturgy BAN, la actualización alcanzará el 2,96%.

El esquema de subsidios también tendrá modificaciones en las bonificaciones. Según la resolución 304/2026 de la Secretaría de Energía, durante noviembre los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán una bonificación general del 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU).

A ese beneficio se sumará una bonificación extraordinaria del 24,25%. De esta manera, el descuento total llegará al 74,25% sobre el PAU, aunque no se aplicará sobre el importe completo de la factura.

Los cargos de distribución, transporte, impuestos y otros conceptos seguirán computándose de acuerdo con los valores establecidos en los cuadros tarifarios de cada empresa.

Las bonificaciones también alcanzarán a clubes de barrio, entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables. Las distribuidoras deberán mostrar en las facturas el valor del PAU y aplicar los descuentos correspondientes.

Qué pasa con los subsidios por Zonas Frías

Otro de los cambios que impactará en las facturas está relacionado con el beneficio de Zonas Frías, que será eliminado para varias ciudades del país.

Los usuarios que pierdan ese beneficio dejarán de acceder al descuento del 50%. Sin embargo, quienes estén incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados podrán acceder a una bonificación del 20%.

La modificación representa un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los hogares alcanzados por el régimen.

El Gobierno postergó hasta diciembre los aumentos de impuestos a los combustibles

A diferencia de lo que ocurrirá con la electricidad y el gas, durante noviembre no se aplicará la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles.

El Gobierno nacional decidió diferir nuevamente hasta el 1° de diciembre los incrementos tributarios que estaban previstos para este mes. La medida quedó establecida mediante el decreto 1305/2026.

La postergación alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y extiende hasta el 30 de noviembre el aplazamiento de los ajustes pendientes correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.

Los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono se actualizan trimestralmente de acuerdo con la variación del IPC que publica el INDEC. Sin embargo, desde 2024 el Gobierno viene postergando sucesivamente la aplicación completa de esos incrementos.

Según los argumentos oficiales, la decisión busca sostener un “sendero fiscal sostenible” y estimular la actividad económica.

La postergación evita que durante noviembre se incorpore a los precios de los combustibles el componente tributario pendiente, pero no significa que los valores de la nafta y el gasoil queden congelados. Los precios al público también dependen de las decisiones comerciales de las petroleras y de factores como el valor del crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y los costos logísticos.