Colectivos: El Gobierno aumenta los subsidios a 104 líneas del AMBA para evitar otra suba del boleto

El Gobierno nacional reforzará los subsidios para mantener congeladas las tarifas de 104 líneas que conectan CABA con el conurbano. En cambio, los servicios de jurisdicción provincial y porteña aplicarán aumentos desde noviembre.

El precio del boleto de colectivo tendrá distintos valores desde noviembre según la jurisdicción de cada línea. El Gobierno nacional acordó aumentar los subsidios para mantener sin cambios las tarifas de 104 servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. En esas líneas, el pasaje mínimo continuará en $742, mientras que los recorridos porteños y provinciales tendrán nuevos aumentos.

La diferencia será importante para los pasajeros que viajan entre el Gran Buenos Aires y la Capital Federal: el boleto mínimo llegará a $956 en las líneas de la Ciudad y a $1.263 en las de la provincia de Buenos Aires.

El nuevo esquema de compensaciones comenzará a regir el domingo 1 de noviembre. La medida busca cubrir el incremento de los costos que afrontan las empresas sin trasladarlo a las tarifas de los servicios nacionales.

Cuánto costará el boleto de colectivo según la jurisdicción

Los valores informados para noviembre muestran tres situaciones diferentes:



Líneas nacionales: el boleto mínimo seguirá en $742 y el máximo en $1.337. Son tarifas que permanecen sin modificaciones desde julio.

el boleto mínimo seguirá en $742 y el máximo en $1.337. Son tarifas que permanecen sin modificaciones desde julio.

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires: tendrán un aumento del 3,9%. El pasaje mínimo pasará a $956.

tendrán un aumento del 3,9%. El pasaje mínimo pasará a $956.

Líneas de la provincia de Buenos Aires: aplicarán una suba del 5%, con un boleto mínimo de $1.263.



La diferencia no depende solamente del recorrido, sino de la jurisdicción a la que pertenece cada servicio. Por eso, no todas las líneas que circulan por el conurbano tendrán necesariamente la misma tarifa.

Más subsidios en lugar de un aumento

El acuerdo se alcanzó durante una reunión en la Secretaría de Transporte, encabezada por Mariano Plencovich, con representantes de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Las compañías habían reclamado una actualización de las tarifas por el aumento de los costos laborales, operativos y de mantenimiento. Sin embargo, el Gobierno descartó por el momento esa alternativa y resolvió incrementar los fondos destinados a compensar los gastos del sistema.

“Las cámaras dicen que no es suficiente y pedían aumento de tarifas, pero no está en la mesa”, explicó una fuente vinculada con las negociaciones.

El nuevo esquema también contempla que la Secretaría de Transporte comience a cancelar una deuda de $40.000 millones con las empresas, originada en un error de cálculo de las compensaciones anteriores.

El reclamo empresario y los fondos destinados al transporte

Desde el sector empresario señalaron que el refuerzo de los subsidios permitirá afrontar parte de los mayores costos, aunque advirtieron sobre las dificultades financieras de la actividad.

“No podemos seguir trabajando con ingresos congelados después de tanto tiempo, hubo una paritaria, se va a cubrir todo con más subsidios y no habrá aumento de tarifa”, sostuvo un empresario.

El Ministerio de Economía todavía no precisó cuánto dinero adicional destinará al sistema. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, los subsidios nacionales al transporte acumularon $679.000 millones entre enero y el 19 de octubre.

Las empresas estiman que el sector necesita alrededor de un billón de pesos anuales y habían solicitado un incremento del 15% en las compensaciones, equivalente a unos $150.000 millones adicionales.

La decisión se enmarca en la intención del ministro de Economía, Luis Caputo, de contener las presiones inflacionarias. En septiembre, el índice de precios al consumidor registró una suba del 1,9%, frente al 1,7% de agosto.

El Gobierno busca evitar que nuevos aumentos del transporte afecten el poder adquisitivo de los pasajeros y profundicen la caída en la cantidad de usuarios, que en los últimos años alcanzó aproximadamente un tercio del total.

Desde diciembre de 2023, el boleto de colectivo acumula un aumento del 1.513%, de acuerdo con los datos del IIEP.