La Escuela Técnica 5 de Tigre celebró 80 años de formación y trayectoria educativa

La Escuela Técnica 5 Raúl Scalabrini Ortiz celebró su aniversario con autoridades, docentes y exintegrantes de la comunidad educativa. Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa y se destacó el papel de la formación técnica en el desarrollo de los jóvenes.

La Escuela Técnica N.º 5 Raúl Scalabrini Ortiz, de Tigre, cumplió 80 años de trayectoria y celebró el aniversario con un encuentro que reunió a autoridades municipales, docentes, exdocentes y representantes de la comunidad educativa. La jornada puso en primer plano el papel de la educación técnica en la formación de jóvenes y su vínculo con el desarrollo productivo y humano de la ciudad.

La directora del establecimiento, Alejandra Calvetti, destacó el recorrido de la institución y planteó la importancia de sostener espacios educativos que permitan ampliar las oportunidades de los estudiantes.

“La escuela abrió sus puertas y se convirtió en un pilar fundamental en el área productiva y humana. El espacio debe ser un lugar para que los estudiantes encuentren sus oportunidades: la educación técnica se enriquece y se potencia con la participación activa de mujeres estudiantes y docentes”, expresó.

Ocho décadas de formación técnica

La celebración se realizó en Tigre centro y contó con la participación del intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Durante el encuentro, Gisela Zamora vinculó la trayectoria de la escuela con el crecimiento de la educación en el distrito y destacó el acompañamiento municipal mediante la entrega de materiales y los trabajos de infraestructura.

“La educación es el eje fundamental de una comunidad. Son 80 años de trayectoria de esta escuela técnica que acompaña a los jóvenes que quieren crecer. Con la entrega de materiales y trabajos de infraestructura continuamos fortaleciendo el crecimiento de la educación”, señaló.

Por su parte, Julio Zamora afirmó que el Municipio realizó intervenciones en establecimientos educativos de la ciudad y sostuvo: “No hay escuela de Tigre donde el Municipio no haya ejecutado obras para mejorar la infraestructura”.

También se refirió al trabajo cotidiano con las instituciones y cuestionó la política educativa del Gobierno nacional. “Estamos en el día a día de las escuelas trabajando para cubrir sus necesidades. La conjunción de toda la comunidad apoyando esta área hace que podamos lograr los objetivos que tenemos”, manifestó. Luego agregó que “el Gobierno nacional deja a la buena de Dios la educación pública en Argentina”.

El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional, interpretado por la Camerata de Rincón de Milberg. Luego se escucharon las palabras de autoridades del establecimiento y exdocentes.

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 80 años de la institución, realizado por representantes del Ejecutivo municipal junto con integrantes del equipo directivo y docente.

La jornada concluyó con un reconocimiento de la escuela a instituciones de bien público que acompañan su actividad.