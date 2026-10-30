ANSES: quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo y cómo solicitarla

La asistencia está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad. ANSES establece condiciones de aportes, plazos y documentación para iniciar el trámite.

La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Para acceder al beneficio deben cumplir determinados requisitos vinculados con los aportes realizados, el motivo de finalización del vínculo laboral y el plazo para presentar la solicitud.

El trámite es gratuito y puede realizarse a través de Mi ANSES, mediante Atención Virtual o de manera presencial con turno previo. La documentación exigida depende de la situación laboral que originó el desempleo.

En noviembre de 2026, el organismo paga el período correspondiente a octubre, con un monto mínimo de $195.600 y un máximo de $391.200. La suma que recibe cada beneficiario se calcula de acuerdo con su remuneración anterior y los topes establecidos.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo

El beneficio alcanza a trabajadores que estaban registrados en relación de dependencia y quedaron sin empleo por motivos que no dependen de su voluntad.

Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin causa, la quiebra del empleador y la finalización de un contrato a plazo fijo. También puede considerarse la extinción del vínculo por mutuo acuerdo cuando se cumplen las condiciones legales correspondientes.

En cambio, la renuncia voluntaria, el retiro voluntario y el despido con causa no suelen dar derecho a cobrar la prestación.

Cuántos aportes se necesitan para acceder

Los requisitos varían según la modalidad de contratación.



Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores al cese laboral.

deben acreditar al menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores al cese laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado al menos 90 días durante los últimos 12 meses, además de cumplir las condiciones de actividad correspondientes a los tres años previos.



La cantidad de cuotas que se otorgan también depende de los aportes acumulados durante los últimos tres años:



De 6 a 11 meses: 2 cuotas.



De 12 a 23 meses: 4 cuotas.



De 24 a 35 meses: 8 cuotas.



36 meses o más: 12 cuotas.



Los beneficiarios de 45 años o más pueden acceder a seis cuotas adicionales.

El plazo para iniciar el trámite y la documentación

La solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

Si el trabajador realiza el trámite después de ese período, ANSES descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

Para iniciar la gestión se necesita el DNI y la documentación que permita acreditar el motivo por el cual terminó el vínculo laboral. Según cada situación, pueden solicitarse:



Despido sin causa: telegrama de despido o carta documento.

telegrama de despido o carta documento.

Despido indirecto: telegramas enviados por el trabajador.

telegramas enviados por el trabajador.

Finalización de contrato a plazo fijo: contrato y constancia de vencimiento.

contrato y constancia de vencimiento.

Quiebra del empleador: documentación judicial que acredite la situación.

documentación judicial que acredite la situación.

Trabajadores de la construcción: libreta o tarjeta correspondiente y constancia de cese laboral.



Cómo solicitar la Prestación por Desempleo en ANSES

El trámite puede iniciarse de dos maneras:



Por internet: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y realizar la solicitud mediante Atención Virtual.

ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y realizar la solicitud mediante Atención Virtual.

Presencialmente: solicitar un turno y concurrir a una oficina de ANSES con el DNI y la documentación respaldatoria.



La gestión no tiene costo.

Cuánto se cobra en noviembre y cuáles son los próximos valores proyectados

El monto de la Prestación por Desempleo equivale al 75% del mejor sueldo bruto que el trabajador percibió durante los últimos seis meses de actividad. La suma queda sujeta a un mínimo y un máximo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para el pago de noviembre de 2026, correspondiente al período octubre, los valores informados son:



Mínimo: $195.600.

$195.600.

Máximo: $391.200.



La escala proyectada para los períodos siguientes contempla estos importes:



Período noviembre, a cobrar en diciembre: entre $199.400 y $398.800.

entre $199.400 y $398.800.

Período diciembre, a cobrar en enero de 2027: entre $203.200 y $406.400.



Estos valores futuros corresponden a proyecciones y no deben confundirse con los importes del período que se paga durante noviembre.