El Hospital Materno Infantil de Tigre sumó un espacio de juegos para los chicos

La inauguración se realizó en el marco del décimo aniversario del Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó. El espacio está ubicado junto a los consultorios externos de pediatría y busca hacer más entretenida la espera de los chicos.

Los chicos que concurren al Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, en Tigre, cuentan con un nuevo espacio para jugar mientras esperan atención médica. Se trata de una plazoleta inaugurada por el Municipio junto a los consultorios externos de pediatría, en el marco de los 10 años de funcionamiento del establecimiento.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien recorrió las instalaciones junto al equipo directivo y supervisó el funcionamiento de distintas áreas del hospital.

“Estamos poniendo en valor este espacio para que los chicos tengan un lugar donde jugar y la espera sea más entretenida. El objetivo es que el materno infantil sea un hospital agradable que les transmita calma”, expresó la funcionaria.

También se refirió al crecimiento del establecimiento y a las intervenciones realizadas durante estos años. “El nosocomio fue creciendo, hacemos intervenciones muy importantes. Es un orgullo que los chicos de Tigre se puedan atender aquí”, agregó.

El hospital cumple 10 años y destaca su capacidad de atención

El nuevo espacio lúdico está ubicado junto a los consultorios externos de pediatría. Durante la recorrida, Zamora estuvo acompañada por las autoridades del establecimiento y el equipo médico.

El director del hospital, Néstor Civetta, destacó el crecimiento del centro de salud y su alcance en la atención pediátrica de la región.

“Es un lugar que está en pleno crecimiento. El espacio que inauguramos queda al lado de los consultorios externos de pediatría: lo que hay que destacar es que este centro hospitalario es referencia en zona norte y el 99% de las consultas que ingresan se resuelven aquí”, afirmó.

La actividad concluyó con el tradicional corte de cinta que dejó oficialmente inaugurada la plazoleta, una incorporación al hospital en el marco de su décimo aniversario.