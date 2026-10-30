El fútbol argentino cambia en 2027: chau a las zonas, vuelve el todos contra todos y habrá playoffs

La Liga Profesional dejará atrás las dos zonas y tendrá 30 equipos que disputarán el Apertura y el Clausura con una fecha de clásicos. Los primeros 16 de la tabla general jugarán los playoffs, mientras que también habrá cambios en el VAR y en el sistema de clasificación a las copas.

La Primera División del fútbol argentino tendrá un campeonato diferente desde 2027. La AFA aprobó un formato con 30 equipos, sin las tradicionales zonas de 15 clubes y con un sistema que combinará el Apertura, el Clausura, una tabla anual y una instancia de playoffs para definir a uno de los campeones.

La modificación, aprobada por amplia mayoría en el Comité Ejecutivo que preside Claudio Tapia, también contempla la incorporación del VAR semiautomático y mantiene los dos descensos por temporada. El nuevo esquema comenzará el 24 de enero.

Cómo se jugará la Liga Profesional en 2027

Los 30 equipos participarán de dos torneos, Apertura y Clausura, pero ya no estarán divididos en zonas. Cada club disputará 15 partidos por campeonato: 14 frente a los restantes rivales y uno correspondiente a la fecha de clásicos.

De esta manera, cada equipo completará 30 encuentros durante la temporada, con un receso a mitad de año entre ambos torneos.

El sistema tendrá distintas vías para consagrar campeones. El Apertura y el Clausura tendrán sus respectivos ganadores, mientras que el equipo que termine primero en la tabla anual, sumados los puntos de los 30 partidos, también obtendrá un título.

Además, los 16 primeros de la clasificación general accederán a los playoffs. Esa instancia comenzará en octavos de final y continuará con cuartos, semifinales y final.

Los octavos y los cuartos se jugarán a partido único, sin ventaja deportiva. Las semifinales y la final se disputarán en cancha neutral.

Ocho títulos estarán en disputa

El nuevo formato mantendrá ocho competencias con títulos oficiales durante la temporada. La distribución contempla:



Campeonato anual: para el equipo que termine primero en la tabla general.

para el equipo que termine primero en la tabla general.

Torneo Apertura: para el ganador de la primera competencia.

para el ganador de la primera competencia.

Torneo Clausura: para el ganador de la segunda competencia.

para el ganador de la segunda competencia.

Trofeo de Campeones: entre los vencedores del Apertura y el Clausura.

entre los vencedores del Apertura y el Clausura.

Copa Argentina.



Supercopa Argentina: entre el ganador del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina.

entre el ganador del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina.

Supercopa Internacional: entre el campeón del Trofeo de Campeones y el primero de la tabla anual.

entre el campeón del Trofeo de Campeones y el primero de la tabla anual.

Recopa de Campeones: con los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.



Cómo se repartirán las plazas para las copas internacionales de 2028

La clasificación a los torneos continentales también tendrá criterios definidos. Para la Copa Libertadores 2028 habrá seis lugares: cuatro serán para los campeones de la tabla anual, el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, mientras que los otros dos corresponderán al segundo y al tercero de la clasificación general.

En tanto, los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno puesto de la tabla anual accederán a la Copa Sudamericana.

Los descensos seguirán siendo dos

En materia de permanencia, la Liga Profesional conservará el esquema actual: habrá dos equipos que perderán la categoría al finalizar la temporada.

Uno descenderá por su ubicación en la tabla anual y el otro por el sistema de promedios.

Para 2028, por el momento, el cambio previsto será la inversión de las localías respecto de las que se utilicen durante 2027.

El VAR semiautomático llegará al fútbol argentino

Entre las novedades tecnológicas aprobadas figura la incorporación del VAR semiautomático, un sistema destinado a agilizar la revisión de las posiciones adelantadas.

La implementación fue confirmada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, después de la reunión del Comité Ejecutivo. La tecnología utiliza varias cámaras para detectar la posición de los futbolistas y enviar una alerta a los responsables del VAR, que luego deben verificar la jugada.

Malaspina también confirmó que River Plate fue el único club que votó en contra de la propuesta. Según explicó, la institución planteó mantener una competencia con 20 equipos y cuestionó la posibilidad de avanzar hacia un esquema de diez descensos. Sin embargo, esa alternativa no consiguió respaldo entre los dirigentes y el nuevo formato se aprobó por amplia mayoría.

Qué pasará con la Primera Nacional y el resto del ascenso

Los cambios no alcanzarán de la misma manera a todas las categorías. En la Primera Nacional se mantendrán las dos zonas de 18 equipos.

Los líderes de cada grupo disputarán una final para definir el primer ascenso. El segundo cupo se resolverá mediante un Reducido, en el que participarán el perdedor de esa final y los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona.

La categoría tendrá cuatro descensos directos. Además, el proyecto contempla promociones por promedios: el antepenúltimo de los clubes directamente afiliados jugaría contra un equipo de la B Metropolitana, mientras que el correspondiente a los indirectamente afiliados se enfrentaría con uno del Federal A.

En la B Metropolitana y en la Primera C también habrá promociones tanto para ascender como para descender.

Entre los movimientos de categorías mencionados para la próxima temporada figuran los ascensos de Excursionistas a la Primera Nacional y de Luján a la B Metropolitana. También se registran los descensos de Estudiantes de Río Cuarto, Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero de la Primera Nacional; Ituzaingó de la B Metropolitana y la desafiliación de Muñiz de la Primera C.