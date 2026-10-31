La gestión de José C. Paz sufrió la mayor caída entre los municipios evaluados por la UBA

El distrito obtuvo 2,05 puntos sobre cinco y terminó en el puesto 26 entre 31 municipios evaluados. El informe detectó retrocesos en las cinco dimensiones analizadas y señaló dificultades para acreditar políticas públicas y la ausencia de un plan territorial integral.

José C. Paz registró la mayor caída interanual entre los municipios comparables del AMBA en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades 2026 de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El distrito obtuvo 2,05 puntos sobre cinco y terminó en el puesto 26 entre los 31 municipios evaluados, con un retroceso de 0,24 puntos respecto de 2025.

El resultado expone las dificultades de la administración que encabeza la intendenta interina Lorena Espina para acreditar políticas públicas y sostener indicadores en las distintas áreas de gestión. La evaluación, presentada el jueves 29 de octubre por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ubicó a José C. Paz por debajo del promedio metropolitano en las cinco dimensiones examinadas.

Uno de los señalamientos más relevantes del informe está relacionado con la planificación del distrito: los investigadores no pudieron verificar la existencia de un Plan Estratégico Territorial integral. El Consejo Ciudad del Aprendizaje, identificado como una herramienta municipal vinculada con la educación, no alcanza a reemplazar una planificación que contemple al conjunto del territorio.

La observación tiene implicancias para la evaluación de las políticas públicas. El índice analiza acciones y programas que puedan documentarse y acreditarse, por lo que las dificultades para acceder a información verificable inciden en las calificaciones. Los autores advierten, en ese sentido, que una puntuación más baja no significa necesariamente que todos los servicios hayan sufrido un deterioro equivalente.

Las cinco dimensiones mostraron retrocesos

La caída de José C. Paz no quedó concentrada en un área específica. Las cinco dimensiones evaluadas registraron resultados inferiores a los del año anterior.

En Sociedad, el puntaje descendió de 2,70 a 2,16. Tecnología e Infraestructura pasó de 2,35 a 2,12, mientras que Político-Institucional bajó de 2,03 a 1,83, el desempeño más débil del municipio en términos de posición relativa.

También retrocedieron Desarrollo Económico y Medio Ambiente. De esta manera, el distrito terminó por debajo del promedio metropolitano en todos los componentes del índice.

Agua, cloacas y una deuda de infraestructura

El relevamiento también expuso las limitaciones estructurales de los servicios básicos en el municipio. La ficha de José C. Paz consigna que el 14,5% de los hogares cuenta con agua de red y apenas el 8,1% tiene acceso a cloacas.

Esos porcentajes corresponden al Censo Nacional 2022 y no representan una medición de cobertura realizada durante la evaluación de octubre de 2026. La distinción es importante para interpretar el alcance de los datos y evitar atribuirles una actualización que el informe no contiene.

El vínculo con las universidades, entre los aspectos reconocidos

En medio de las bajas generalizadas, la evaluación identificó como un aspecto favorable la articulación educativa de José C. Paz con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y otros convenios universitarios.

Esa línea de trabajo también había sido destacada por el gobierno local en agosto, cuando Lorena Espina y Mario Ishii, senador e intendente en uso de licencia, participaron de la firma de un acuerdo para ampliar las actividades académicas en el Polo Universitario Internacional.

Sin embargo, ese reconocimiento sectorial no alcanzó para compensar los retrocesos registrados en el resto de las dimensiones. El resultado general dejó a José C. Paz entre los municipios con peor desempeño del relevamiento y como el distrito que más puntos perdió respecto de la edición anterior entre los 24 municipios comparables.