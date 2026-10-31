La Provincia inició la segunda etapa de obras en la Rambla de Mar del Plata: la primera llegó al 94%

El Gobierno bonaerense comenzó los trabajos en las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial. El proyecto contempla una inversión estimada de $24.807 millones y abarca más de 41.500 metros cuadrados.

La renovación integral de la Rambla de Mar del Plata entró en una nueva fase con el comienzo de los trabajos en las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial. La primera etapa de la intervención provincial ya registra un avance del 94%, mientras que el proyecto completo contempla una inversión estimada de $24.807 millones.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió el sector para supervisar las tareas. La segunda etapa incluye la recuperación de los espacios semicubiertos de ambos edificios, los frentes de los locales comerciales, los baños públicos y distintos sectores de uso común.

La intervención comprende 41.505 metros cuadrados y constituye la primera renovación integral del conjunto arquitectónico desde su inauguración, hace 85 años.

Qué trabajos incluye la segunda etapa

Uno de los ejes centrales será la recuperación de las recovas, tanto en los sectores que dan al mar como en los laterales del Casino y el Hotel Provincial. Las tareas contemplan el retiro de los pisos existentes, la renovación de contrapisos y la impermeabilización de las superficies para evitar filtraciones hacia los subsuelos.

También se instalarán nuevas redes de agua corriente y cloacas, se renovarán los desagües pluviales y se incorporará una nueva infraestructura eléctrica. El proyecto prevé recuperar la iluminación de las recovas mediante luminarias diseñadas a partir de los modelos originales.

En materia de restauración patrimonial, se repondrán pisos históricos y piezas de piedra en escaleras, rampas, columnas y arcadas. También se intervendrán las carpinterías, los frentes comerciales, los revestimientos y las superficies que requieren trabajos de revoque y pintura.

La segunda etapa contempla además la renovación de los cielorrasos y de los baños públicos ubicados debajo de la Rambla, con acceso desde el nivel de playa.

Los espacios exteriores también forman parte del proyecto: se recuperarán sectores verdes, habrá nuevas tareas de parquización en el lateral hacia el Skate Park y se incorporará equipamiento urbano, entre ellos bancos y cestos de residuos.

La primera etapa ya tiene un 94% de avance

Mientras comienzan los nuevos trabajos, la Provincia continúa con las intervenciones correspondientes a la primera fase, que comprende el frente sobre la avenida Peralta Ramos, el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial, la Plazoleta Almirante Brown y la vereda a nivel de Playa Bristol.

En los sectores del Casino Central y el Hotel Provincial ya finalizaron las tareas de desmonte, retiro de pisos, nivelación y reacondicionamiento de contrapisos, además de la reposición de solados graníticos.

En el Bajo Rambla se completaron la renovación de pisos, el recambio del intertrabado de hormigón, la instalación de canteros y cordones, la actualización del tendido eléctrico y la incorporación de mobiliario urbano. También se realizaron mejoras en los desagües pluviales.

En el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial continúan los trabajos sobre instalaciones pluviales obsoletas, el recambio del mobiliario y la construcción de una rampa accesible hacia la playa.

Por su parte, en la Plazoleta Almirante Brown terminaron las tareas de recuperación de pisos, renovación de instalaciones pluviales y reorganización del sistema eléctrico.

En ese mismo sector se realizaron trabajos adicionales para solucionar filtraciones en las cocheras ubicadas debajo de la plazoleta. Las intervenciones incluyeron la reparación de ductos, el sellado de juntas, grietas y fisuras, además de tareas de impermeabilización y refuerzo de conductos.

Una inversión provincial de $24.807 millones

El proyecto es ejecutado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con una inversión total estimada de $24.807 millones. La planificación contempla dos etapas y nueve sectores de intervención sobre una superficie de 41.505 metros cuadrados.

La restauración busca recuperar las características originales del conjunto diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo, mediante criterios específicos de conservación patrimonial. Esto incluye preservar los pisos históricos y reproducir las características de las piezas que deban reemplazarse, respetando su composición, dimensiones y tonalidades.

Durante la recorrida, Katopodis destacó el avance de los trabajos y el inicio de esta nueva fase. “La rambla de Mar del Plata está en obra, avanza y volverá a brillar. Hoy vinimos a supervisar el avance de la restauración patrimonial más grande de la Argentina”, expresó.

Sobre el desarrollo del proyecto, agregó: “Esta semana iniciamos la etapa 2 mientras que la primera ya está por finalizar. Los cambios son bien visibles”.

El ministro también detalló el alcance de las nuevas intervenciones: “Esta nueva etapa incluye la restauración de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales, de los baños públicos y nueva parquización”.

La recuperación del conjunto apunta a preservar uno de los principales espacios públicos de Mar del Plata y mejorar sus condiciones de accesibilidad, seguridad peatonal y utilización, en un sector que recibe cada año a millones de habitantes y visitantes.