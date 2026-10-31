Tigre amplía el programa PADI y ya atendió a más de 2.500 chicos en clubes

El Programa de Asistencia al Deporte Infantil pasó por el Club Rincón y el Grupo Scout San Maximiliano María Kolbe, en General Pacheco. Realiza controles médicos y verifica las vacunas de chicos de entre 4 y 17 años.

Más de 2.500 chicos y chicas de Tigre ya recibieron controles médicos a través del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI), una iniciativa que busca facilitar el acceso a revisiones de salud en los espacios donde niños y adolescentes realizan actividades deportivas. El dispositivo municipal ya pasó por más de 50 instituciones del distrito y esta vez llegó al Club Rincón y al Grupo Scout N.º 139 San Maximiliano María Kolbe, en General Pacheco.

La propuesta está dirigida a chicos de entre 4 y 17 años y contempla controles médicos, revisión de los calendarios de vacunación y la posibilidad de completar la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La incorporación de clubes y organizaciones barriales permite acercar estas prestaciones a las familias sin que deban trasladarse a otros espacios para realizar los controles vinculados con la práctica deportiva.

Controles médicos en clubes y organizaciones barriales

Las últimas jornadas del PADI se realizaron en dos instituciones de Rincón y General Pacheco. En ambos establecimientos, los equipos llevaron adelante las revisiones de salud y verificaron el estado de vacunación de los chicos y chicas que participan de sus actividades.

Además, las familias tuvieron la posibilidad de gestionar la firma de la libreta de la AUH, un trámite que también forma parte de las prestaciones contempladas por el programa.

El Municipio de Tigre mantiene abierta la convocatoria a instituciones interesadas en recibir la iniciativa. Para solicitar información, los clubes y organizaciones pueden comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o escribir a eintermedias@tigre.gob.ar.