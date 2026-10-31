Merlo: investigan la muerte de una pareja y sus tres hijos en una vivienda

Una mujer de 41 años, su pareja y los tres hijos de ambos fueron hallados sin vida en una vivienda de Mariano Acosta. La principal hipótesis apunta a que el hombre habría disparado contra su familia y luego se habría suicidado, aunque las autopsias deberán establecer cómo ocurrieron las muertes.

Una pareja y sus tres hijos fueron encontrados muertos en una vivienda de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el hombre habría disparado contra su familia y después se habría quitado la vida, aunque la secuencia de las muertes todavía debe ser establecida mediante las pericias y las autopsias.

El hallazgo se produjo el viernes en una casa ubicada sobre la calle Mercedes al 2400. La intervención policial comenzó después de que un compañero de trabajo de la mujer, que tenía 41 años, se acercara al domicilio porque ella no se había presentado a trabajar y tampoco respondía los llamados.

Al llegar, el hombre no obtuvo respuesta. Según la reconstrucción inicial, miró por una ventana y advirtió la presencia de los cuerpos en el interior de la vivienda. Inmediatamente dio aviso al 911.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años; su pareja, Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44; y los tres hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años. Todos eran de nacionalidad venezolana.

Las primeras pericias y la hipótesis de los investigadores

De acuerdo con fuentes policiales, los cinco cuerpos estaban en una habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. Junto al cuerpo de Soihit Meza fue encontrada una pistola calibre 9 milímetros marca Sarsilmaz.

Las primeras pericias apuntan a que el hombre habría disparado contra Rivero Mejías y los tres menores antes de quitarse la vida. Según la información difundida por fuentes policiales, Soihit Meza tenía una herida de bala, mientras que las otras cuatro víctimas presentaban dos cada una.

La investigación también contempla testimonios de vecinos que habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. Sin embargo, todavía resta determinar con precisión cuándo ocurrieron las muertes y en qué orden.

La causa quedó en manos de una fiscalía de Morón

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón, bajo la intervención de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que las autopsias serán fundamentales para establecer la mecánica de lo ocurrido y aportar precisiones sobre el momento de las muertes.

En cuanto al entorno familiar, los primeros testimonios indican que la pareja se había instalado recientemente en el barrio, luego de mudarse desde Marcos Paz. Los vecinos consultados no aportaron mayores detalles sobre la vida de la familia.

Por el momento, la hipótesis que involucra al hombre como autor de los disparos contra su pareja y los tres menores forma parte de las primeras líneas de investigación y deberá ser contrastada con los resultados de las pericias.