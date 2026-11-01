Dos delincuentes asaltaron un local en Zárate, tomaron de rehén a una mujer y se enfrentaron a tiros con la Policía

Los delincuentes habían asaltado un comercio de celulares y trataron de escapar por una peatonal. Uno retuvo a una mujer de 40 años mientras disparaba contra los efectivos. El otro terminó herido y ambos quedaron detenidos.

Un robo a un comercio de celulares terminó con una toma de rehén, disparos en plena peatonal y dos detenidos en el centro de Zárate. Durante la fuga, uno de los asaltantes utilizó a una mujer de 40 años como escudo humano mientras apuntaba y disparaba contra los policías que intentaban detenerlo.

El episodio comenzó después de un llamado al 911 que alertó sobre un asalto en curso. Efectivos de la Policía Bonaerense que patrullaban la zona se dirigieron al negocio y sorprendieron a los sospechosos cuando salían del local.

Al verse rodeado, uno de los delincuentes sujetó a la mujer por el cuello desde atrás y la mantuvo bajo amenaza con un arma de fuego. Con la víctima delante suyo, comenzó a retroceder por la peatonal mientras efectuaba disparos contra los agentes.

La fuga incluyó un intento de robo de una moto

Las cámaras municipales y las grabaciones realizadas por vecinos registraron distintos momentos de la secuencia. En uno de los videos, filmado desde el interior de una peluquería, se escuchan varias detonaciones mientras el hombre avanza con la rehén.

Su cómplice, que llevaba casco y una mochila donde presuntamente habían guardado parte del botín, intentó escapar utilizando una moto estacionada en el lugar. Como no consiguió ponerla en marcha, terminó arrastrándola por la calle.

La situación continuó a pocos metros, cuando el asaltante que retenía a la mujer se cruzó con un repartidor que estaba junto a su motocicleta. Según muestran las imágenes, le apuntó con el arma en un aparente intento de apoderarse del vehículo.

En ese momento, su compañero cayó herido por disparos de los efectivos policiales. Al advertir que había sido alcanzado, el hombre que mantenía cautiva a la mujer soltó el arma, la liberó y levantó las manos. Los policías lo redujeron en el suelo.

La víctima fue asistida por personal médico y, una vez liberada, abrazó al repartidor que había quedado cerca de la escena. El sospechoso herido fue trasladado consciente en una ambulancia, con lesiones en la pierna izquierda y el brazo derecho. Su cómplice fue llevado a la Comisaría Primera de Zárate.

Quiénes son los detenidos y qué secuestró la Policía

Fuentes policiales identificaron a los detenidos como Julián Crespo, de 21 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28.

De acuerdo con el parte policial, Crespo tiene domicilio en la villa Cri Cri, en Garín, partido de Escobar, mientras que Gómez Sosa reside en el barrio San Jerónimo, de Pilar. Hasta el momento no se habían establecido antecedentes para ninguno de los dos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, $30.000, 1.400 dólares y 12 teléfonos celulares iPhone.

También quedó incautada una motocicleta Honda Transalp 750 que los sospechosos habían intentado utilizar para escapar. Ninguno de los policías que participó del operativo resultó herido.

La causa fue caratulada como abuso de arma y lesiones y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Zárate, cuyo fiscal de turno, Fernando Martín Reinas, dispuso que la investigación continuara en manos de la Policía Bonaerense.