Investigan un episodio de violencia de género en Benavídez: secuestraron dos armas y hubo un aprehendido

La intervención policial comenzó por un posible hecho de violencia de género. Vecinos declararon que habían escuchado numerosas detonaciones después de una discusión. La Fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia y dispuso la aprehensión del propietario de la vivienda.

Una investigación iniciada por un posible episodio de violencia de género derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda de Benavídez, donde la Policía secuestró dos armas de fuego y un teléfono celular. Por disposición de la Fiscalía, el propietario del inmueble fue aprehendido.

El procedimiento se realizó en una casa ubicada en San Martín al 2900, luego de que efectivos del Comando de Patrullas de Tigre intervinieran ante la posibilidad de que se hubiera producido una situación de violencia de género y detonaciones de arma de fuego.

Durante las primeras averiguaciones, integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) tomaron testimonios a vecinos de la zona. Según esos relatos, el día anterior se habría producido una discusión entre el propietario de la vivienda y su pareja. Después del episodio, los residentes aseguraron haber escuchado al menos 15 detonaciones.

A partir de las tareas de investigación, los efectivos también obtuvieron imágenes de estados de WhatsApp atribuidos al sospechoso. En una de ellas se observaba una pistola junto a municiones, mientras que en otra aparecían un arma larga y otra corta.

Qué encontraron durante el allanamiento

Con esos elementos, la fiscal Miozzo dispuso medidas investigativas y ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio.

Durante el operativo, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con municiones y cargadores, un revólver calibre .22 y un teléfono celular que presentaba una rotura con un orificio en el centro.

En el lugar, los efectivos identificaron al propietario como Julio Ernesto Sicre, de 35 años, quien trabaja en el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tigre. Su pareja no se encontraba en la vivienda cuando se realizó la intervención policial.

Tras el resultado del procedimiento, la fiscal dispuso la aprehensión de Sicre. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, que interviene en la investigación.