edición 8281 - visitas hoy 72012

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Espectáculos / San Fernando

The Opera Locos llega a San Fernando con ópera, rock y humor en el Teatro Otamendi

The Opera Locos combina ópera, rock y comedia este domingo en San Fernando
Cinco artistas combinan grandes clásicos de la ópera con canciones de rock y pop en un espectáculo de 80 minutos que obtuvo un premio ACE y tres Premios Hugo. La función será este domingo en el Teatro Otamendi.

Cinco artistas llevarán al escenario del Teatro Otamendi una propuesta que mezcla grandes clásicos de la lírica con éxitos del pop y el rock. El espectáculo, que obtuvo un premio ACE y tres Premios Hugo, se presentará el domingo 8 de noviembre a las 19 en Sarmiento 1477.


La propuesta rompe con los formatos tradicionales de la ópera a través del humor gestual, las situaciones desopilantes y un repertorio que cruza universos musicales diferentes. Durante 80 minutos, el público podrá escuchar obras como La Traviata y Madama Butterfly, junto con canciones de Whitney Houston, Mika, Frank Sinatra y Elton John, entre otros artistas.


Cinco personajes y una combinación de estilos


En escena aparecen cinco cantantes con personalidades muy diferentes: Alfredo, un tenor desalentado que supo tener un pasado glorioso; Enrique, un barítono tan preciso como orgulloso; Franelli, un excéntrico contratenor apasionado por el pop; María, una soprano dulce y soñadora; y Carmen, una mezzosoprano salvaje.


A través de estos personajes, The Opera Locos construye una comedia que combina romance, música y humor, con interpretaciones que van de la ópera clásica a los grandes éxitos populares.


La obra fue creada por la compañía española Yllana y llega a Buenos Aires con la colaboración de Juan José Campanella y 100 Bares Producciones. Lleva más de ocho años de giras internacionales.


Los premios que obtuvo el espectáculo


Durante este año, la producción recibió cuatro reconocimientos teatrales:



  • Premio ACE: Mejor Music Hall / Café Concert.

  • Premios Hugo al Teatro Musical: Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical.

  • Premios Hugo: Mejor Actuación Masculina para Duilio Smiriglia.

  • Premios Hugo: Mejor Actuación Femenina para Constanza Díaz Falú.


El elenco está integrado por Duilio Smiriglia (Alfredo), Constanza Díaz Falú (María), Lucas Alvan (Franelli), Laura Pirruccio (Carmen) y Julián Molinero (Enrique).


La función será el domingo 8 de noviembre a las 19, en el Teatro Otamendi de San Fernando. El espectáculo es apto para todo público.


Las entradas se pueden reservar a través de www.teatrootamendi.com.

Últimas Noticias

Investigan un episodio de violencia de género en Benavídez: secuestraron dos armas y hubo un aprehendido
Investigan un episodio de violencia de género en Benavídez: secuestraron dos armas y hubo un aprehendido
Tigre realizó controles mamarios y jornadas de prevención por el Octubre Rosa
Tigre realizó controles mamarios y jornadas de prevención por el Octubre Rosa
Iglesias evangélicas de San Isidro salieron a las calles con actividades, música y mesas de oración
Iglesias evangélicas de San Isidro salieron a las calles con actividades, música y mesas de oración
La visita del papa León XIV: preparan un operativo especial en Palermo con pantallas y sonido
La visita del papa León XIV: preparan un operativo especial en Palermo con pantallas y sonido
Hindú venció al CASI y jugará la final del URBA Top 14 ante Newman
Hindú venció al CASI y jugará la final del URBA Top 14 ante Newman
Dos delincuentes asaltaron un local en Zárate, tomaron de rehén a una mujer y se enfrentaron a tiros con la Policía
Dos delincuentes asaltaron un local en Zárate, tomaron de rehén a una mujer y se enfrentaron a tiros con la Policía