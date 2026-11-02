The Opera Locos llega a San Fernando con ópera, rock y humor en el Teatro Otamendi

Cinco artistas llevarán al escenario del Teatro Otamendi una propuesta que mezcla grandes clásicos de la lírica con éxitos del pop y el rock. El espectáculo, que obtuvo un premio ACE y tres Premios Hugo, se presentará el domingo 8 de noviembre a las 19 en Sarmiento 1477.
La propuesta rompe con los formatos tradicionales de la ópera a través del humor gestual, las situaciones desopilantes y un repertorio que cruza universos musicales diferentes. Durante 80 minutos, el público podrá escuchar obras como La Traviata y Madama Butterfly, junto con canciones de Whitney Houston, Mika, Frank Sinatra y Elton John, entre otros artistas.
Cinco personajes y una combinación de estilos
En escena aparecen cinco cantantes con personalidades muy diferentes: Alfredo, un tenor desalentado que supo tener un pasado glorioso; Enrique, un barítono tan preciso como orgulloso; Franelli, un excéntrico contratenor apasionado por el pop; María, una soprano dulce y soñadora; y Carmen, una mezzosoprano salvaje.
A través de estos personajes, The Opera Locos construye una comedia que combina romance, música y humor, con interpretaciones que van de la ópera clásica a los grandes éxitos populares.
La obra fue creada por la compañía española Yllana y llega a Buenos Aires con la colaboración de Juan José Campanella y 100 Bares Producciones. Lleva más de ocho años de giras internacionales.
Los premios que obtuvo el espectáculo
Durante este año, la producción recibió cuatro reconocimientos teatrales:
- Premio ACE: Mejor Music Hall / Café Concert.
- Premios Hugo al Teatro Musical: Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical.
- Premios Hugo: Mejor Actuación Masculina para Duilio Smiriglia.
- Premios Hugo: Mejor Actuación Femenina para Constanza Díaz Falú.
El elenco está integrado por Duilio Smiriglia (Alfredo), Constanza Díaz Falú (María), Lucas Alvan (Franelli), Laura Pirruccio (Carmen) y Julián Molinero (Enrique).
La función será el domingo 8 de noviembre a las 19, en el Teatro Otamendi de San Fernando. El espectáculo es apto para todo público.
Las entradas se pueden reservar a través de www.teatrootamendi.com.