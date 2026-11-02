The Opera Locos llega a San Fernando con ópera, rock y humor en el Teatro Otamendi

Cinco artistas combinan grandes clásicos de la ópera con canciones de rock y pop en un espectáculo de 80 minutos que obtuvo un premio ACE y tres Premios Hugo. La función será este domingo en el Teatro Otamendi.

Cinco artistas llevarán al escenario del Teatro Otamendi una propuesta que mezcla grandes clásicos de la lírica con éxitos del pop y el rock. El espectáculo, que obtuvo un premio ACE y tres Premios Hugo, se presentará el domingo 8 de noviembre a las 19 en Sarmiento 1477.

La propuesta rompe con los formatos tradicionales de la ópera a través del humor gestual, las situaciones desopilantes y un repertorio que cruza universos musicales diferentes. Durante 80 minutos, el público podrá escuchar obras como La Traviata y Madama Butterfly, junto con canciones de Whitney Houston, Mika, Frank Sinatra y Elton John, entre otros artistas.

Cinco personajes y una combinación de estilos

En escena aparecen cinco cantantes con personalidades muy diferentes: Alfredo, un tenor desalentado que supo tener un pasado glorioso; Enrique, un barítono tan preciso como orgulloso; Franelli, un excéntrico contratenor apasionado por el pop; María, una soprano dulce y soñadora; y Carmen, una mezzosoprano salvaje.

A través de estos personajes, The Opera Locos construye una comedia que combina romance, música y humor, con interpretaciones que van de la ópera clásica a los grandes éxitos populares.

La obra fue creada por la compañía española Yllana y llega a Buenos Aires con la colaboración de Juan José Campanella y 100 Bares Producciones. Lleva más de ocho años de giras internacionales.

Los premios que obtuvo el espectáculo

Durante este año, la producción recibió cuatro reconocimientos teatrales:



Premio ACE: Mejor Music Hall / Café Concert.

Mejor Music Hall / Café Concert.

Premios Hugo al Teatro Musical: Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical.

Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical.

Premios Hugo: Mejor Actuación Masculina para Duilio Smiriglia.

Mejor Actuación Masculina para Duilio Smiriglia.

Premios Hugo: Mejor Actuación Femenina para Constanza Díaz Falú.



El elenco está integrado por Duilio Smiriglia (Alfredo), Constanza Díaz Falú (María), Lucas Alvan (Franelli), Laura Pirruccio (Carmen) y Julián Molinero (Enrique).

La función será el domingo 8 de noviembre a las 19, en el Teatro Otamendi de San Fernando. El espectáculo es apto para todo público.

Las entradas se pueden reservar a través de www.teatrootamendi.com.