Vicente López recordó a las víctimas del Genocidio Armenio en el 11° aniversario del Jachkar

La intendenta Soledad Martínez participó de la conmemoración junto a representantes diplomáticos e instituciones armenias. El monumento fue inaugurado en 2015 y cada 24 de abril reúne a integrantes de la comunidad.

El monumento ubicado cerca del Paseo de la Costa recuerda a las víctimas del Genocidio Armenio y representa la identidad de una comunidad que mantiene allí sus encuentros conmemorativos. Soledad Martínez participó del acto junto a representantes diplomáticos e instituciones armenias.

El Jachkar de Vicente López cumplió 11 años como espacio de memoria y referencia para la comunidad armenia del distrito. La conmemoración reunió a autoridades, representantes de instituciones y vecinos en el monumento ubicado en la intersección de Juan Carlos Cruz e Hipólito Yrigoyen, cerca del Paseo de la Costa.

Durante el encuentro, la intendenta Soledad Martínez destacó el significado del monumento y la continuidad de los homenajes que se realizan en ese lugar.

“Para mí es un orgullo poder traer este Jachkar, que esté hace once años aquí y que a medida que pasen los años sigamos cada 24 de abril reuniéndonos aquí para conmemorar y homenajear a las víctimas del genocidio. Que este lugar sea para siempre un símbolo de la presencia y identidad armenia en la Argentina”, expresó.

Una cruz de piedra como símbolo de memoria

El monumento fue inaugurado el 10 de octubre de 2015, en el marco del centenario del Genocidio Armenio, en homenaje al millón y medio de víctimas.

Se trata de una cruz de piedra tallada por el escultor armenio Artak Hampartsumian, realizada en duf, una piedra volcánica tradicional de Armenia. En su base lleva la inscripción “Memoria y Reclamo”, una referencia al sentido histórico del monumento.

Los jachkares forman parte de una tradición centenaria del patrimonio cultural armenio. Estas cruces talladas en piedra fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010.

En Vicente López, el monumento se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, que cada 24 de abril se reúne allí para recordar a las víctimas del genocidio.

La actividad fue organizada junto a la Fundación Educacional Armenia de Vicente López, el Colegio Armenio, la Fundación Corporación América, la Embajada de Armenia en Argentina y el Fondo Armenia.