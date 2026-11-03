Golpe a una banda narco que operaba en Zona Norte: 30 allanamientos, 10 detenidos y 11 kilos de cocaína

La investigación identificó una estructura criminal con distribución en Tigre, San Isidro, Vicente López y Pilar. Hubo 30 allanamientos en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, con el secuestro de drogas, dinero, armas y 19 vehículos.

Una organización dedicada al narcotráfico que tenía una red de distribución en Tigre, San Isidro, Vicente López y Pilar fue desarticulada tras un operativo de 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento terminó con diez detenidos y el secuestro de 11 kilos de cocaína, dinero en efectivo, armas y 19 vehículos.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que tenía su principal zona de distribución en San Martín, aunque también abastecía distintos puntos de Zona Norte y CABA. Entre los lugares utilizados para almacenar estupefacientes figuraban propiedades, oficinas y cocheras ubicadas en San Martín, Nordelta, San Isidro, Vicente López y Pilar.

El operativo fue realizado por la Policía Bonaerense, a partir de una investigación que comenzó en marzo de 2026 y que identificó a los principales responsables de la organización. La causa tramita ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta.

Una red de distribución con ramificaciones en Zona Norte

De acuerdo con la investigación, la organización estaba encabezada por Martín Alejandro Chamut, de 52 años, señalado como el principal responsable de la estructura. Los investigadores establecieron que habría continuado manejando la actividad criminal incluso durante un período en el que estuvo privado de su libertad y que, después de recuperarla, retomó personalmente las operaciones de mayor volumen.

Chamut contaba con dos colaboradores directos. Gustavo Ariel Etchart, de 43 años, tenía a su cargo el abastecimiento de la Zona Norte, que comprendía Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López. Además, presidía una financiera junto a su sobrina, Oriana Ailén Etchart Torres, que habría sido utilizada para el blanqueo de capitales y el cambio de divisas.

El otro colaborador identificado fue Facundo Leonardo Romero, a quien los investigadores atribuyeron la responsabilidad de abastecer más de diez puntos de venta en Villa Corea y distintos búnkeres en Villa Hidalgo y Villa Carcova.

La pesquisa también identificó al principal proveedor de la droga, radicado en Pilar y con comercios en Tres de Febrero e Ingeniero Budge.

Financieras, agencias de autos y propiedades para ocultar el dinero y la droga

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la estructura comercial que habría utilizado la organización para encubrir el movimiento de dinero. Según las actuaciones, contaba con financieras, agencias de automóviles y lavaderos de vehículos que funcionaban como pantallas comerciales.

También disponía de departamentos, oficinas y cocheras en diferentes localidades, donde almacenaba los estupefacientes.

Las escuchas telefónicas permitieron detectar, además, que Alex Uriel Etchart, de 25 años, mantenía vínculos operativos con una banda dedicada a cometer entraderas en la Zona Norte bonaerense.

Once kilos de cocaína, dinero y 19 vehículos secuestrados

Los 30 allanamientos permitieron incautar una importante cantidad de elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre la droga secuestrada había 11 kilos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en distintos lotes: siete panes con el sello “Lacoste”, que pesaban 7,5 kilos; otro con la insignia “Louis Vuitton”, de 1,5 kilos; y dos kilos adicionales en trozos compactos.

También encontraron 500 gramos de marihuana en frascos con cogollos de distintas variedades y nueve balanzas de precisión.

El dinero incautado ascendió a $92.430.200 y 21.550 dólares. A eso se sumaron tres máquinas para contar billetes y cuatro cajas fuertes.

En cuanto al armamento, se secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con tres cargadores, un revólver calibre 22 y 207 municiones de 9 milímetros.

El inventario incluyó además 29 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, cuatro pendrives y dos cédulas vehiculares. Entre los 19 vehículos secuestrados había modelos Jeep Compass, Volkswagen Taos, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Fiat 500.

Cómo llegaron a los diez detenidos

Para reconstruir el funcionamiento de la organización, los investigadores realizaron tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de cámaras de vigilancia, seguimientos, rastreadores GPS instalados en vehículos y drones autorizados para observar sectores de difícil acceso.

También fueron intervenidas más de 25 líneas telefónicas, con un total superior a las 230 horas de escuchas. El análisis de antenas y los seguimientos en territorio completaron las pruebas que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento.

Además de Chamut, Etchart, Etchart Torres, Alex Etchart y Romero, fueron detenidos Ricardo Daniel Pérez, de 40 años; Marcelo Rodrigo Veriz; Oscar Daniel Agüera, de 47; Francisco José Chifaldi, de 30; e Iván Gerometa, de 26.

Los diez imputados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Tres de Febrero, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de narcotráfico y lavado de activos.

'''